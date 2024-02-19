一日內三艘散裝輪遭擊 紅海危機首見因遭襲而棄船

散裝輪Rubymar號遭到飛彈重創，這是紅海危機以來首見商船因遭襲而棄船。（路透）

紅海上一艘散裝貨輪遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）發射的飛彈命中後棄船，這是紅海危機以來首見商船因遭襲而棄船。

美國中央司令部周一在社交媒體平台X上表示，兩枚反艦彈道飛彈 於當地時間周日晚間重創懸掛貝里斯國旗的Rubymar號。一艘聯軍軍艦和另一艘商船回應求救信號，並將Rubymar號的船員送往附近港口。

Rubymar號是一艘較小的貨輪，從阿拉伯聯合大公國的豪爾費坎（Khor Fakkan）載貨開往保加利亞的瓦爾納（Varna）。據國際海事數據庫Equasis，Rubymar的登記所有者在英國南安普頓。

胡塞組織發布新聞稿說，「完全擊沉」一艘不明的英國船隻，但尚無法證實這說法。

這是最近24小時內遭襲的三艘商船之一。另一艘散裝輪 Sea Champion 也在亞丁灣遭到兩枚飛彈攻擊。胡塞組織宣稱攻擊了另一艘散裝輪 Navis Fortuna。在此之前，美國中央司令部表示 ，首度發現胡塞組織已握有無人潛艇。

雅典的保全公司LSS Sapu表示，他們在Rubymar上駐派四名警衛，「船隻進水了」，遇襲後和20名船員棄船。

這次襲擊造成的損害，是胡塞組織攻擊中最嚴重的一次，其他多半沒有命中，或只是造成輕微損害。上一次被飛彈直接命中的商船在1月26日，當時一艘載有燃料的油輪 Marlin Luanda 船上起火。

同日另一起攻擊事件，據胡塞組織表示是散裝輪 Sea Champion，載運的是玉米，從阿根廷運往葉門亞丁。亞丁目前由與胡塞組織敵對的南方過渡委員會所控制。據英國英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，船長回報說他的船在亞丁以東100海里處發生「近距離」爆炸。兩個小時後，這艘船又遭第二次襲擊，英國海事安全公司Ambrey表示，「發射物」在距離船隻約10米的水面爆炸，船員沒有受傷。

胡塞組織去年11月發動襲擊以來，散裝輪業者遲遲不願放棄紅海航線。據統計，12月初以來，開抵紅海口附近的貨櫃輪驟減逾90％，但散裝輪僅減少一半。