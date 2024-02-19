以色列數千人示威 促內唐亞胡提前大選

數千名以色列民眾在特拉維夫街頭發動反政府抗議行動。（路透）

以色列 2023年曾出現震撼全國的反政府示威行動，但於以哈戰爭爆發後便大致已消退。然而，示威民眾17日晚再次走上特拉維夫街頭，要求提前選舉；而表定的選舉預計要到2026年才舉行。

根據當地媒體報導，與去年的大規模抗議活動相比，當天活動人數要少得多，只有幾千人。

一名頭上裹著以色列國旗的抗議者說：「我想對政府說，你本來有時間做些事，但你毀了一切。現在是時候人民糾正你所做的事、你所做的所有壞事。」

內唐亞胡在記者會上被問到，是否會如他自己「聯合黨」（Likud Party）黨內呼聲一般，於以哈戰爭一結束就提早改選。

內唐亞胡說：「鑒於選舉會立即造成分歧，我們現在最不需要的就是選舉和處理選舉事務。」他說：「我們現在需要的是團結。」

另據路透報導，以色列內閣18日經由表決一致通過一項宣告式決定（declaratory decision），正式確認反對片面承認巴勒斯坦 國家地位的立場，並指出任何這類協議都需要透過直接協商達成。

該決定由以國總理內唐亞胡在內閣每周例會上交付表決。他在會議開始時說，此舉是因為國際社會近期有試圖片面要求以色列接受巴勒斯坦國的討論。

美國總統拜登 正試圖達成更廣泛中東協議，讓沙烏地阿拉伯等阿拉伯國家和以色列的關係正常化，並建立巴勒斯坦國。