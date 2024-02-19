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日本機場電子化通關 拚1分鐘入境 最快4月起啟用

編譯易起宇／綜合報導
日本將在羽田和關西機場設電子通關系統 ，外國遊客入境只要1分鐘。（路透）
日本將在羽田和關西機場設電子通關系統 ，外國遊客入境只要1分鐘。（路透）

隨著邊境解封後，赴日旅客人數節節高升，日本政府將東京羽田機場和大阪關西國際機場裝設可一併處理入境和海關資訊的電子化通關系統，預定最快4月起啟用，讓入境日本所需時間縮短為1分鐘，以改善外國旅客的體驗，縮短在機場的等候時間。

日經新聞報導，羽田機場正在進行電子化通關系統的試營運，將進行到3月底。這套透過NEC開發的入境和海關資料處理裝置，將省下遊客入境時需填寫多份表單的麻煩。

未來無論是日本本國或外國的入境旅客，都只須先到日本政府的「Visit Japan Web」網站，填寫護照號碼和入境時攜帶的應稅物品等必要資料，取得一組QR Code，再到機場的這些裝置掃描護照及QR Code，並進行人臉和指紋辨識（本國旅客不需掃描指紋），便可幾乎完成所有入境手續。

無論本國或是外國旅客，流程都只需約1分鐘。只要資料填寫得當，日本旅客將可不必再停留於入境和海關櫃台，直接通關，外國旅客也只須再到入境櫃台接受審查即可入境。

目前外國旅客需分別在入境和海關櫃台出示兩次護照，有時等待時間甚至超過1小時。新系統將可簡化海關人員的文書作業。

日本將根據羽田機場的試營運成果，最快4月正式啟用這套系統，並將這套系統擴大到更多機場，包括預計將因2025年大阪世博會迎來大批遊客的關西國際機場。

日本去年解除入境管制後，入境的外國旅客已出現復甦。去年入境的外國旅客總共約2500萬人，約相當於疫情爆發前2019年的八成。根據政府數據，大部分旅客來自南韓、台灣、越南和美國。

另據時事通信報導，日本觀光廳正計畫在4月開始的新年度，支援發展以地方美食文化為焦點的觀光計畫，提倡「美食觀光業」，盼吸引外國觀光客到鄉村地區。消息人士表示，日本政府將透過提供旅行社等補貼，彌補興建這類旅遊據點設施的成本。

所謂的美食觀光，就是透過提供旅客品嘗地方美食的機會，進而推動鄉村地區的「在地產品、在地消費」，這種旅遊方式日益受全球富豪歡迎。消息人士說，若結合美食和傳統文化體驗的旅遊商品開發良好，甚至能讓參與旅客單趟消費超過100萬日圓（約6663美元）。

日本 觀光 越南

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