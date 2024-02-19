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韓2700醫師請辭 抗議醫學院擴招 為何房市震盪？

編譯中心／綜合18日電
大韓實習住院醫師協議會表示，首爾首都圈五大醫院實習醫生和住院醫師決定集體辭職，表達反對政府推行醫學院擴招措施。（歐新社）
大韓實習住院醫師協議會表示，首爾首都圈五大醫院實習醫生和住院醫師決定集體辭職，表達反對政府推行醫學院擴招措施。（歐新社）

南韓日前宣布將大幅擴招醫學院新生，「大韓醫師協會」等醫師團體強烈反對，南韓首都圈五大醫院約2700名實習醫師和住院醫師宣布將於19日前集體辭職，20日起停止工作；40所醫科大學的學生亦威脅要集體休學。

據悉，尹錫悅政府此次態度強硬，禁止醫院受理醫師提交的辭職報告，並警告說，罷工者的行醫執照可能被吊銷。根據「醫療法」，南韓政府可責令醫師返崗，抗命者可被禁止行醫一年以下，甚至被判處三年以下有期徒刑。對於被判囚、延期宣判及緩刑的人員，其行醫執照可被吊銷。

綜合媒體報導，保健福祉部長曹圭鴻18日說，全韓23家醫療機構超過700名實習住院醫師已遞交辭呈，但院方尚未受理任何辭職報告。

為防萬一，南韓政府啟動緊急診療對策情況室。曹圭鴻說，35家地方醫院、6家紅十字會醫院、衛生站等醫療機構將延長門診時間及擴大線上診療。

保健福祉部表示，南韓面臨基層醫療困難和地方醫療體系崩盤危機，主要原因在於醫師短缺，因此推出擴招政策，新增招生名額將集中分配給非首都圈地區醫學院。

南韓政府已禁止221家醫院批准集體休假，並對拒診的醫生發布返崗復工命令。2020年7月，時任文在寅政府曾提出逐年增加醫學院招生名額，並對主修薪資較低專業和志願去農村地區從事公共衛生工作的醫學生提供獎勵，但南韓醫師隨即在新冠疫情高峰期舉行大罷工，迫使當局妥協。

南韓將於4月舉行國會選舉，尹錫悅政府希望透過堅持推動醫學院擴招贏得民心。16日公布的民調結果顯示，76%的南韓民眾支持擴招政策。過去兩周，尹錫悅的支持率從29%回升至33%。

另外，南韓宣布將擴大醫學院招生名額，造成首爾升學率高的好學區全租房租金，比去年同期上漲0.43%，掀起南韓房市震盪。不只這樣，因為政府打算提高醫學院首爾以外地區學生比重，以拉近城鄉差距，有許多學生家長正考慮搬離首爾。

忠清南北道可望迎來轉學生潮，因為坐享緊鄰首爾和京畿道的地利之便，且當地本來就有很多學術機構。

有網友指出：「政府宣布要把六成的醫學系名額分配給首爾以外地區學生，這些學生的國中跟高中必須都得在首爾以外的地區就讀，為了提高錄取醫學院的機會，搬到學生人數較少的江原道會是不錯的選擇。」

南韓 罷工 租金

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