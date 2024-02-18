美國再次出手阻擋？阿爾及利亞要求安理會表決加薩立即停火決議案

外交消息人士今天告訴法新社，聯合國安全理事會下週可能應阿爾及利亞要求，就尋求加薩「立即」停火的決議案進行表決，但華盛頓似乎將再次出手阻擋。（新華社資料照）

外交消息人士今天告訴法新社，聯合國 安全理事會下週可能應阿爾及利亞要求，就尋求加薩 「立即」停火的決議案進行表決，但華盛頓似乎將再次出手阻擋。

國際法院（International Court of Justice）1月底裁定，以色列 必須竭盡所能避免加薩戰爭的種族滅絕行徑之後，阿爾及爾已針對一項新草案展開協商。

法新社今天看到的最新版本內文指出：「要求各方必須遵守的立即人道停火。」

內文也提到「拒絕強迫巴勒斯坦平民遷往別處」，並「要求立即無條件釋放所有人質」。

法新社針對以色列官方數據進行的統計指出，巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日的突襲，造成以色列約1160人死亡，其中大部分是平民。這場突襲引爆以色列持續攻擊，根據加薩衛生部門，至少已有2萬8858人喪生，多數是婦孺。

阿爾及利亞要求聯合國安理會20日表決，但華盛頓表示可能否決。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在聲明中表示，美國總統拜登正在與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）以及埃及和卡達領袖協商，達成停火6週的人質協議。

湯瑪斯-葛林斐德說：「安理會提出的決議案不會實現這些結果，反而可能適得其反。」