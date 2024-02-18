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譴責民主剛果東部暴行 美國指盧安達撐腰叛軍組織M23

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
國務院發言人米勒（Matthew Miller）發布聲明指出，「美國強烈譴責民主剛果東部日益嚴重的暴行…包括最近在薩克鎮的入侵行動」，並點名這場暴行是由盧安達支持，但遭美國和聯合國制裁的M23武裝組織所發動。（美聯社資料照）
國務院發言人米勒（Matthew Miller）發布聲明指出，「美國強烈譴責民主剛果東部日益嚴重的暴行…包括最近在薩克鎮的入侵行動」，並點名這場暴行是由盧安達支持，但遭美國和聯合國制裁的M23武裝組織所發動。（美聯社資料照）

美國今天譴責剛果民主共和國叛軍組織「3月23日運動」（M23）日益加劇的暴行，並說背後撐腰的盧安達支持者必須撤除民主剛果東部對民眾性命構成威脅的尖端地對空飛彈。

法新社報導，最近幾天，M23叛軍和民主剛果政府軍在距離果馬（Goma）20公里的城鎮薩克（Sake）周圍交火。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）發布聲明指出，「美國強烈譴責民主剛果東部日益嚴重的暴行…包括最近在薩克鎮的入侵行動」，並點名這場暴行是由盧安達支持，但遭美國和聯合國制裁的M23武裝組織所發動。

米勒說：「局勢的升溫已推高數百萬民眾的風險…我們呼籲M23立即停止敵對行動，並從目前在薩克和果馬周圍的陣地撤出。」

據報導，過去10天的交火已導致數十名士兵和平民傷亡。

最新這一波衝突已迫使數以萬計平民逃往果馬。果馬地理位置在基伍湖（Lake Kivu）和盧安達邊境之間，幾乎與民主剛果內陸隔絕。

民主剛果、聯合國和西方國家表示，盧安達支持民主剛果境內叛亂分子，藉以控制民主剛果境內的大量礦產資源；盧安達否認這項指控。

聯合國部隊在民主剛果駐紮近25年，但遭控未盡保護平民免受武裝團體侵害之責。

聯合國 國務院

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