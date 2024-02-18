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以色列與鄰國關係正常化 布林肯看到絕佳機會

中央社／慕尼黑17日綜合外電報導
國務卿布林肯今天表示，未來幾個月，以色列將有與阿拉伯鄰國實現關係正常化的「絕佳機會」；他也強調建立巴勒斯坦國的必要性。（路透）
國務卿布林肯今天表示，未來幾個月，以色列將有與阿拉伯鄰國實現關係正常化的「絕佳機會」；他也強調建立巴勒斯坦國的必要性。（路透）

美國國務卿布林肯今天表示，未來幾個月，以色列將有與阿拉伯鄰國實現關係正常化的「絕佳機會」；他也強調建立巴勒斯坦國的必要性。

路透報導，布林肯（Antony Blinken）表示，阿拉伯國家為重振巴勒斯坦自治政府好讓它能更有效地代表巴勒斯坦人，做出了真正的努力。

布林肯在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）表示：「幾乎每個阿拉伯國家現在都真誠希望將以色列融入該地區，實現關係正常化…提供安全承諾和保證，讓以色列感到更加安全。」

他補充說：「我認為，建立一個能確保以色列安全的巴勒斯坦國，比以往任何時候都更加緊迫。」

拜登政府持續努力達成大型協議，使沙烏地阿拉伯和以色列之間關係正常化。作為協議的一部分，沙烏地阿拉伯和其他阿拉伯國家正在尋求建立巴勒斯坦國。

華盛頓還在努力達成協議，以確保釋放被巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）綁架的以色列人質。去年10月7日，哈瑪斯越過邊境進入以色列，對該國發動了數十年來最致命的攻擊之一。

美國國務院發言人在聲明中表示，在慕尼黑期間，布林肯拜會了以色列總統赫佐格（Isaac Herzog），討論達成人質協議和暫停衝突，好讓更多人道主義援助進入加薩（Gaza）。

以色列 巴勒斯坦 布林肯

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