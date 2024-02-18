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泰前總理塔信出獄 頸部戴固定護具

編譯中心／綜合17日電
泰國前總理暨億萬富豪塔信18日完成假釋程序，正式從警察醫院獲釋並已返回曼谷家中。（美聯社）
泰國前總理暨億萬富豪塔信18日完成假釋程序，正式從警察醫院獲釋並已返回曼谷家中。（美聯社）

編譯盧思綸／報導

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）17日說，因犯下貪汙罪正在服刑的前總理塔信（Thaksin Shinawatra）將於18日獲釋。塔信6個月前才結束15年流亡返回泰國。

坐擁億萬財產的塔信曾兩度獲選為總理，但於2006年軍事政變中遭解職。他去年8月結束流亡返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳被轉送到警察醫院服刑。數天後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將他的刑期減為一年。

路透報導，泰國前總理暨億萬富豪塔信（Thaksin Shinawatra）18日完成假釋程序，正式從警察醫院獲釋並已返回曼谷家中。

路透記者18日稍早直擊塔信乘坐一輛黑色賓士離開醫院，他身穿綠色襯衫，頸部穿戴固定護具，右手臂吊有吊帶。車內一旁是他的么女、執政黨為泰黨（Pheu Thai）黨魁貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）。

74歲的塔信去年8月結束15年流亡回國，遭法院以涉嫌貪汙和濫權等罪名處以8年有期徒刑，不過服刑首晚便因高血壓轉送醫院，期間獲得泰王特赦減刑至1年，經過6個月在醫院的關押生活後申請假釋獲准。

消息指出，塔信的年齡、健康條件及服刑時間均符合假釋條件，因而獲准。

泰國 高血壓

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