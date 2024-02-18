黑手黨轉型經營事業 義大利變歐洲安全國家

義大利或許是西西里島的黑手黨幫派「柯沙諾斯特拉」（Cosa Nostra）發源地，如今卻是歐洲最安全的國家之一。（歐新社）

義大利 或許是西西里島的黑手黨幫派「柯沙諾斯特拉」（Cosa Nostra）發源地，如今卻是歐洲最安全的國家之一，謀殺率遠低其他鄰國。

中央社引述法新社報導，根據聯合國數據，1990年義大利每100萬人就有34人遭到殺害，而相鄰的法國為24人。

2021至2022年，義大利這項數據降至每100萬人有5.5人死於謀殺，而法國為11人、德國 8人、英國10人。在歐洲，只有挪威和瑞士的謀殺率低於或等同義大利，表現最差的拉脫維亞則是義大利的6.5倍。

在歐洲其他國家，酗酒或吸毒也是引發犯罪的原因，由其是法國和英國。世界衛生組織（WHO）數據顯示，義大利的酒精消費量在歐盟 敬陪末座。

義大利波隆那大學（University of Bologna）社會學家賽特（Raffaella Sette）指出：「整體而言，過去25年來凶殺案有所降低，尤其是男性（遇害）的比率。」男性過去是黑手黨暴力的主要受害者。義大利現在每年只有10%凶殺案應歸咎於組織犯罪。

此外，義大利對「女性殺害」（指伴侶、配偶或家庭成員殺害婦女或女孩）的認識不斷提高。世界銀行編製的2021年統計數據顯示，義大利每100萬人中有3.9名女性被謀殺，遠低於法國的6.8人和德國的8人。

義大利刑事律師、警察小說作家阿瑞奇（Gianluca Arrighi）表示：「卡默拉（Camorra）、勇者（Ndrangheta）、柯沙諾斯特拉等黑手黨已經完全改變運作方式。今日，它們以更經濟的角度經營事業，像是買房地產、進入企業。」

從19世紀中葉到1990年代，義大利有數千人死於黑手黨暴力。不過這段血腥時期結束，黑手黨遭到掃蕩並轉向暴力程度較低的金融犯罪之後，謀殺率便大幅下降。