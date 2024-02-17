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昔日黑手黨發源地…義大利脫離血腥時期 躋身歐洲最安全國家

中央社／羅馬17日綜合外電報導
義大利或許是西西里島的黑手黨幫派「柯沙諾斯特拉」（Cosa Nostra）發源地，如今卻是歐洲最安全的國家之一。（歐新社）
義大利或許是西西里島的黑手黨幫派「柯沙諾斯特拉」（Cosa Nostra）發源地，如今卻是歐洲最安全的國家之一。（歐新社）

義大利或許是西西里島的黑手黨幫派「柯沙諾斯特拉」（Cosa Nostra）發源地，如今卻是歐洲最安全的國家之一，謀殺率遠低其他鄰國。

法新社報導，根據聯合國數據，1990年義大利每100萬人就有34人遭到殺害，而相鄰的法國為24人。

2021至2022年，義大利這項數據降至每100萬人有5.5人死於謀殺，而法國為11人、德國8人、英國10人。

在歐洲，只有挪威和瑞士的謀殺率低於或等同義大利，表現最差的拉脫維亞則是義大利的6.5倍。

義大利波隆那大學（University of Bologna）社會學家賽特（Raffaella Sette）指出：「整體而言，過去25年來凶殺案有所降低，尤其是男性（遇害）的比例。」男性過去是黑手黨暴力的主要受害者。

義大利現在每年只有10%凶殺案應歸咎於組織犯罪。

義大利刑事律師、警察小說作家阿瑞奇（Gianluca Arrighi）表示：「卡默拉（Camorra）、勇者（Ndrangheta）、柯沙諾斯特拉等黑手黨已經完全改變運作方式。今日，它們以更經濟的角度經營事業，像是買房地產、進入企業。」

從19世紀中葉到1990年代，義大利有數千人死於黑手黨暴力。不過這段血腥時期結束，黑手黨遭到掃蕩並轉向暴力程度較低的金融犯罪之後，謀殺率便大幅下降。

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