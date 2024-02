俄羅斯反對派人士納瓦尼發言人證實死訊 呼籲立刻把遺體還給家人

俄羅斯 聯邦監獄 管理局16日宣布,國際知名的反對派人士納瓦尼 死於遭流放的北極圈監獄內、享年47歲。納瓦尼團隊一天後證實了他的死訊,並呼籲立刻歸還遺體。

NBC新聞報導,納瓦尼發言人亞爾米許(Kira Yarmysh)17日在社群媒體「X」(前身為推特)寫道,「阿列克謝.納瓦尼被謀殺了,根據發給阿列克謝母親的官方訊息,他的死亡發生在當地時間2月16日下午2時17分」。

亞爾米許指稱,刑事殖民地的一位職員告知,納瓦尼的遺體正在附近的薩列哈爾德(薩列哈爾德),「被偵查委員會(IC)的調查員接走,他們現正對他進行『調查』」。

據報導,俄羅斯聯邦偵查委員會之前表示,已經對納瓦尼死因啟動程序性調查,亞爾米許寫道,「我們要求,馬上把納瓦尼的遺體移交給他的家人」。

