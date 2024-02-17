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俄羅斯反對派人士納瓦尼發言人證實死訊 呼籲立刻把遺體還給家人

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯反對派人士納瓦尼發言人亞爾米許17日證實了他的死訊，並呼籲立刻歸還遺體。圖為納瓦尼11日透過視訊連結出庭的畫面。（美聯社）
俄羅斯反對派人士納瓦尼發言人亞爾米許17日證實了他的死訊，並呼籲立刻歸還遺體。圖為納瓦尼11日透過視訊連結出庭的畫面。（美聯社）

俄羅斯聯邦監獄管理局16日宣布，國際知名的反對派人士納瓦尼死於遭流放的北極圈監獄內、享年47歲。納瓦尼團隊一天後證實了他的死訊，並呼籲立刻歸還遺體。

NBC新聞報導，納瓦尼發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）17日在社群媒體「X」（前身為推特）寫道，「阿列克謝．納瓦尼被謀殺了，根據發給阿列克謝母親的官方訊息，他的死亡發生在當地時間2月16日下午2時17分」。

亞爾米許指稱，刑事殖民地的一位職員告知，納瓦尼的遺體正在附近的薩列哈爾德（薩列哈爾德），「被偵查委員會（IC）的調查員接走，他們現正對他進行『調查』」。

據報導，俄羅斯聯邦偵查委員會之前表示，已經對納瓦尼死因啟動程序性調查，亞爾米許寫道，「我們要求，馬上把納瓦尼的遺體移交給他的家人」。

亞爾米許在最新推文指出，儘管獄方曾保證薩列哈爾德的太平間有開，納瓦尼的遺體就在那裡，但納瓦尼的律師與母親抵達時仍吃了閉門羹。律師撥通了門上面的電話號碼，對方告知他是當天第7個打電話的人，而納瓦尼的遺體不在太平間。

納瓦尼 監獄 俄羅斯

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