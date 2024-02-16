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「俄羅斯版曼德拉」獄中猝逝 納瓦尼畢生反普亭

中央社／莫斯科17日綜合外電報導
俄羅斯知名反普亭異議者納瓦尼在獄中逝世，全球多地支持者紛紛獻上花與蠟燭悼念。圖為德國群眾16日在俄羅斯駐柏林大使館外追悼。（美聯社）
俄羅斯知名反普亭異議者納瓦尼在獄中逝世，全球多地支持者紛紛獻上花與蠟燭悼念。圖為德國群眾16日在俄羅斯駐柏林大使館外追悼。（美聯社）

俄羅斯獄政單位表示，47歲反對派領袖納瓦尼昨天在北極圈內流放地昏倒後過世。納瓦尼是律師出身，以對高官發起反貪運動聞名，向來直言不諱地批評俄國總統普亭和他的人馬。

俄最著名反對派領袖曾中毒

支持者將納瓦尼（Alexei Navalny）視為「俄版曼德拉」，期待他有朝一日出獄後能像南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）一樣領導國家走向民主。

納瓦尼2020年8月在從西伯利亞多木斯克市（Tomsk）飛往莫斯科的航班上突然身體不適，機長緊急降落將人送醫搶救，納瓦尼之後被送到德國柏林治療。德國軍方檢測顯示納瓦尼中的毒是「諾維喬克」（Novichok），這是在蘇聯時期開發的神經毒劑。

一項聯合媒體調查宣稱已找到俄羅斯聯邦安全局（FSB）暗殺團隊，但普亭（Vladimir Putin）否認涉及此事，稱「如果有人想毒死他，早就把他解決掉了」。

俄羅斯政府16日公布納瓦尼的死訊，總統普亭（圖）當天亦出席公開活動。（路透）
俄羅斯政府16日公布納瓦尼的死訊，總統普亭（圖）當天亦出席公開活動。（路透）

納瓦尼2021年自願從德國返回俄羅斯，在俄羅斯反對派圈子中獲得許多人敬佩，但他一抵達俄國隨即被捕。

揭露貪腐聲名鵲起

納瓦尼曾是一名律師，因在部落格中揭露所謂俄羅斯精英階層嚴重貪腐而聲名鵲起，他形容俄羅斯是被「騙子和小偷」統治的國家。

他在2000年代參與俄羅斯民族主義遊行。他對限制移民的訴求以及因為一些人認為他的觀點過於民族主義而受批評，促使他在2007年被自由派反對黨「亞博盧黨」（Yabloko）開除黨籍。

2011年12月因選舉舞弊指控而爆發反普亭示威時，他是第一批被捕的抗議活動領袖之一。

納瓦尼長久以來預測俄羅斯可能面臨政局大地震，包括會出現革命，因為他說普亭獨攬大權，建立的統治體系充斥阿諛奉承和腐敗，容易垮台。

克里姆林宮說法

克里姆林宮表示，普亭已得知納瓦尼的死訊。

克里姆林宮否認納瓦尼對大規模腐敗和普亭個人財富的指控。納瓦尼領導的政治運動遭取締，他大多數的老盟友都已逃離俄羅斯，目前住在歐洲。

俄羅斯官方將納瓦尼視為極端分子、美國中央情報局（CIA）的傀儡，他們聲稱CIA意圖播下革命的種子，目的在搞垮俄國，讓俄羅斯成為西方的附庸國。

納瓦尼的死訊公布後，有俄羅斯人16日到聖彼得堡的紀念受政治壓迫者廣場上悼念，遭到...
納瓦尼的死訊公布後，有俄羅斯人16日到聖彼得堡的紀念受政治壓迫者廣場上悼念，遭到警方拘捕。（美聯社）

納瓦尼因組織公眾集會而被捕無數次，且一再被依貪汙、挪用公款和欺詐等罪名起訴。他說，這些指控和定罪是出於政治動機。

納瓦尼先前已被判刑11年半，去年又因刑事案件加判19年徒刑，還被移監至北極圈內的流放地，他當時批評當局是想要殺雞儆猴。

勇者人生語錄

加拿大導演羅赫（Daniel Roher）執導的「納瓦尼事件簿」（Navalny）去年獲頒奧斯卡最佳紀錄長片獎。

納瓦尼的妻子納瓦納亞（Yulia Navalnaya）當時說：「我的丈夫因為說實話而入獄，我的丈夫是為了捍衛民主而入獄。」兩人育有一雙兒女。

納瓦尼2011年被問到挑戰克里姆林宮的危險時說：「我為什麼要害怕？」

當路透問及他的抱負，他皺眉蹙額地說：「我想當總統，但俄羅斯根本沒有選舉。」

對於死亡，他曾告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「如果他們決定要殺我，就意味著我們非常強大，我們要利用這種力量，而不是放棄。」

他說：「我們沒有意識到我們實際上有多強大。」

納瓦尼 俄羅斯 普亭

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