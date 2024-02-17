以色列擬攻拉法 埃及急築圍牆營地阻難民

傳埃及正在加薩邊境附近的西奈沙漠築起圍牆，以防範大批難民湧入。(路透)

華爾街日報報導，埃及官員和安全分析師指出，埃及當局擔心以色列 進一步向加薩 南部推進的軍事行動會引發難民潮，因此正在邊境附近的西奈沙漠（Sinai Desert）修建一個占地20平方公里、可容納10萬人的營地。

幾周來，埃及一直在努力加強邊境沿線的安全，部署士兵和裝甲車並加固圍牆，以阻止巴勒斯坦 人進入。如果大批加薩人真的設法進入，那這個巨大的新營地就是應急計畫的一部分。

埃及官員說，該營地可容納10萬多人。營地被混凝土牆包圍，遠離任何埃及定居點。消息人士說，大量尚未組裝的帳篷已運抵該營地。

以色列總理內唐亞胡說，他的軍隊需要在埃及邊境的巴勒斯坦城市拉法與哈瑪斯作戰，埃及官員認為以色列可能在幾周內發動大規模進攻。

埃及官員說，如果巴勒斯坦人大規模逃離加薩，埃及將設法把難民人數限制在遠低於該地區承受能力的範圍內，理想情況下大約為5萬至6萬人。

埃及北西奈地區省長15日否認最初有關可能為巴勒斯坦人建造難民營的報導，稱該地區的活動是埃及過去在該地區打擊伊斯蘭國極端分子的軍事行動中清點被毀房屋工作的一部分。

此外，華盛頓郵報引述幾名美國和阿拉伯外交官指出，以色列的主要盟友美國正與數個阿拉伯國家合作，制定一份以巴長期和平的全面計畫。報導稱計畫裡包含建立巴勒斯坦國的明確時間表。對此，以色列總理內唐亞胡15日晚間表示，他拒絕國際社會承認巴勒斯坦國的計畫，稱「這無疑給恐怖主義巨大獎賞」。

華郵披露的內容顯示，這份全面計畫將從一個預料至少6周時間的停火開始，美、阿官員們希望能在3月10日穆斯林齋月開始前達成協議。

計畫還包括停戰、釋放「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日襲擊以來扣在加薩（Gaza）的人質，以及最終建立巴勒斯坦國的時間表。

對於15日突擊加薩南部大型醫院進行的行動，以色列軍方聲稱捕獲「數十名恐怖分子嫌犯」，並相信醫院內可能藏有人質屍體，因此對醫院展開搜查。

以軍還公布一名被捕哈馬斯成員的審訊片段，該男子說，有至少10名人質被關押在納賽爾醫院。哈加里說，之前獲釋的人質也證實他們被關押在這間醫院。