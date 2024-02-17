不代表北韓 金與正「想邀訪日相」 美國表態了

北韓領導人金正恩的胞妹金與正，15日罕見親自發表談話評價岸田文雄發言。（美聯社）

北韓 領袖金正恩 胞妹金與正15日罕見向日本 遞出橄欖枝，指稱北韓對改善與日本關係持開放態度，並暗示未來可能邀日本領袖訪問平壤，以回應日相岸田文雄上周說，有改變兩國當前關係的強烈必要。

北韓官媒朝中社報導，金與正提到，只要日本摒棄對北韓行使正當防衛權利指手畫腳的陋習，不再拿「已解決」的日本人遭北韓綁架問題說嘴，那兩國就能共創新未來，也將沒理由不靠近，日相訪問平壤那天也可望到來。但她不忘強調這只是其個人看法。而據她所知，北韓領導高層並無改善兩國關係的任何構想，對兩國接觸也毫不關注。

據共同社等日媒報導，岸田正評估3月20日出訪南韓舉行高峰會，若成行將是自去年5月以來再度訪問南韓。岸田9日也在眾議院透露，正以各項具體行動推動「岸金會」。金正恩1月罕見向岸田拍發電報慰問日本能登震災。分析家表示，可能是北韓欲釋出與日本改善關係訊號。

日本內閣官房長官林芳正16日對此說，日本政府正分析金與正發言內容與北韓意圖，目前不予置評。美國國務院北韓事務高官朴正鉉則說，支持日本和北韓所有外交及對話。韓聯社16日引述南韓外交部官員報導，日本與北韓接觸溝通應有利北韓無核化和朝鮮半島和平穩定。

林芳正16日還在會晤有遭北韓綁架縣民的新潟及福井兩縣地方官員時說，依岸田指示，政府決心必將全部受害者帶回日本。

前日相小泉純一郎2002年曾訪問平壤，並和金正恩父親金正日會談，雖讓遭綁架的幾名日本人得以返日，但兩國對遭綁架的確切人數有爭執，使外交接觸無以為繼。

此外，朴正鉉也表示，雖然北韓拒絕與華盛頓談判，美國沒有看到任何與北韓戰爭一觸即發的跡象。朴正鉉重申，美國願意進行「沒有前提」的對話，但排除了正式接受北韓核計畫的可能性，這被視為金正恩尋求維護其極權王朝的主要目標。