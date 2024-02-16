以軍突襲加薩南部最大醫院 拆牆尋找哈瑪斯劫持人質

以色列軍突擊了加薩南部的納瑟紀念醫院，目的是尋找被哈瑪斯劫持的人質。(路透)

以色列 特種部隊15日攻入加薩 南部最大醫療設施的納瑟紀念醫院(Nasser hospital)，拆除南面的牆後突襲，目的是尋找被哈馬斯劫持的人質。

據美聯社報導，以色列軍方表示，他們掌握的「可靠情報」顯示，哈馬斯把人質扣押在醫院內，目前生死不明，但是人質的遺體可能仍在醫院內。以色列軍方首席發言人哈加里(Daniel Hagari)表示，部隊的行動「精確而且克制」，不會強行撤離醫護人員或病人。

英國廣播公司（BBC）報導，醫院內民眾一度用雜物擋門，冀阻止以軍攻入，後來網上流傳片段顯示，醫院走廊內滿是煙霧。

綜合媒體報導，加薩衛生部表示，以軍拆毁了納賽爾醫院南面的牆後攻入突襲，目標是整形外科部門，行動造成一名病人死亡，多人受傷。加薩衛生部發言人阿基德拉指以色列發動了一次「大規模入侵」，伴隨着猛烈射擊，傷害了許多在院內避難的流離失所者。阿基德拉接受半島電視台訪問時說：「許多人無法撤離，比如那些下肢截肢、嚴重燒傷或年老的病人。」

從流傳片段顯示，醫院走廊滿是煙霧，國際非政府組織無國界醫生15日指「醫院遭炮擊，儘管以色列軍隊告訴醫務人員和病人可以留在設施中。」組織又指「我們的工作人員報告稱場面混亂，死傷人數不明。」組織呼籲以軍立即停止攻擊納賽爾醫院，指行動危及在設施內的醫務人員和病人。