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黎南平民遭殺害 真主黨：以須付代價

編譯中心╱綜合15日電

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突加劇，真主黨稱15日向以色列北部一座城鎮發射數十枚火箭彈，以「初步還擊」前一天黎巴嫩南部10人被殺。黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）同日譴責，以色列持續發動侵略造成平民死亡。以軍也發聲明稱，當日了空襲數十個真主黨目標。

路透報導，以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）14日視察北部邊境地區時稱，以軍現在重點是為「北方戰爭做好準備」。以色列軍方15日表示，以軍戰機當天空襲數十個真主黨目標，包括軍事建築和基礎設施。以軍並於前一晚對黎巴嫩城市奈拜提耶（Nabatiyeh）發動空襲，炸死真主黨精銳部隊的一名高級指揮官。

真主黨證實有3名成員被殺。另黎巴嫩消息人士稱，前一晚於奈拜提耶有建築物被空襲，造成7名平民死亡。 死者來自同一個大家庭，其中包括3名孩子。真主黨議員法德拉拉（Hassan Fadlallah）稱，敵人將為這些罪行付出代價。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）15日發表聲明說，以色列將致力於確保北部邊境安全。他在聲明中說，他前一夜與美國國防部長奧斯汀通話，討論了黎巴嫩真主黨「對以色列的持續威脅和襲擊」。

智庫卡內基中東中心（Carnegie Middle East Center）的真主黨專家阿里（Mohanad Hage Ali）表示，雖然以色列似乎正在「測試交戰規則的極限」，但真主黨卻希望「盡可能限制這種情況」。

以色列 國防部

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