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民主指數挪威第1 全球呈倒退趨勢

編譯中心／綜合15日電

經濟學人資訊社（EIU）15日發布2023民主指數，全球民主呈倒退趨勢。在全球167個國家地區之中，挪威排名第一，台灣排名第10，位居亞洲之冠，加拿大排第13是北美唯一「完全民主」，美國第29名。今年是「大選之年」，僅43場可被合理期待是完全自由且公平。

綜合媒體報導，2023民主指數前10名國家依序是挪威、紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、瑞士、荷蘭、台灣。挪威連續第14年位居榜首。

台灣此次總得分8.92，符合EIU定義下的「完全民主」，但較上年度8.99微幅下滑。台灣曾在2021年度EIU民主指數排名第8，同樣是亞洲之冠。

中國則與烏茲別克並列第148名，總得分為2.12。

全球民主呈倒退趨勢。EIU自2006年起，每年發布民主指數，以10分為滿分。2023年度民主指數全球平均得分為5.23，是歷年最低。這樣的下滑趨勢自2016年開始，並在新冠疫情期間各地限縮公民自由，以及一系列戰爭和衝突而進一步惡化。

EIU將全球167個國家地區按照得分區分為「完全民主」、「部分民主」、「混合政權」及「威權政權」四大類。根據2023民主指數，全球有不到8%人口生活在「完全民主」，而生活在「威權政權」之下的人，高達全球人口39.4%，比2022民主指數顯示36.9%要多。

全球24個「完全民主」有15個位於西歐，加拿大是北美唯一「完全民主」，美國自2016年起被歸類為「部分民主」。在「亞洲及澳洲、紐西蘭和部分鄰近太平洋島嶼」地區，總計有5個「完全民主」，包括澳洲、紐西蘭、日本、南韓、台灣。

「經濟學人」指出，今年是「大選之年」，全球有超過一半人口住在今年舉行選舉的國家地區，但最新發布民主指數顯示，超過70場選舉之中，僅43場可被合理期待是完全自由且公平。

澳洲 加拿大 瑞典

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