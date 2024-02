60歲澳洲總理也會放閃 在社交媒體宣布求婚成功

澳洲 總理艾班尼斯(Anthony Albanese)15日在社群媒體 浪漫宣布,已和女友赫頓(Jodie Haydon)訂婚,成為首位在任內訂婚的澳洲總理。他也很可能成為首位在任內結婚的澳洲總理。

60歲的艾班尼斯在社群媒體X發文,「她說好」,旁邊還加了個愛心符號。艾班尼斯還在貼文下方放上自拍照,照片中兩人對著鏡頭微笑,赫頓身穿翠綠色衣服,手放在艾班尼斯胸前,手上戴著訂婚戒指。穿著淺藍色有領上衣的艾班尼斯露出燦爛微笑。據報照片是在情人節拍攝。

根據澳洲廣播公司(ABC)報導,艾班尼斯2020年在墨爾本某場商務晚宴上認識赫頓。艾班尼斯在2019年結束一段近20年的婚姻,與曾任新南威爾斯州副州長的前妻泰伯特( Carmel Tebbutt)育有一子。

海登目前與艾班尼斯同住,並擔任新南威爾斯公務員工會的婦女部主管。她已多次伴隨艾班尼斯進行國是訪問,包括去年10月訪問美國。

外交部長黃英賢(Penny Wong)發文道賀說:「愛情是一件美好的事,我為你們倆感到開心!」

澳洲政界人士和英國女廚神勞森(Nigella Lawson)紛紛獻上祝福,但網路上也不乏有批評者說,艾班尼斯此舉是想轉移人們對加薩 戰爭等急迫問題的注意力。

She said yes ❤️ pic.twitter.com/aU1Mk2WInH