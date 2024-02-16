60歲澳洲總理也會放閃 在社交媒體宣布求婚成功

澳洲總理艾班尼斯宣布與女友海登訂婚。(取材自X平台)

澳洲 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）15日在社群媒體 浪漫宣布，已和女友赫頓（Jodie Haydon）訂婚，成為首位在任內訂婚的澳洲總理。他也很可能成為首位在任內結婚的澳洲總理。

60歲的艾班尼斯在社群媒體X發文，「她說好」，旁邊還加了個愛心符號。艾班尼斯還在貼文下方放上自拍照，照片中兩人對著鏡頭微笑，赫頓身穿翠綠色衣服，手放在艾班尼斯胸前，手上戴著訂婚戒指。穿著淺藍色有領上衣的艾班尼斯露出燦爛微笑。據報照片是在情人節拍攝。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，艾班尼斯2020年在墨爾本某場商務晚宴上認識赫頓。艾班尼斯在2019年結束一段近20年的婚姻，與曾任新南威爾斯州副州長的前妻泰伯特（ Carmel Tebbutt）育有一子。

海登目前與艾班尼斯同住，並擔任新南威爾斯公務員工會的婦女部主管。她已多次伴隨艾班尼斯進行國是訪問，包括去年10月訪問美國。

外交部長黃英賢（Penny Wong）發文道賀說：「愛情是一件美好的事，我為你們倆感到開心！」

澳洲政界人士和英國女廚神勞森（Nigella Lawson）紛紛獻上祝福，但網路上也不乏有批評者說，艾班尼斯此舉是想轉移人們對加薩 戰爭等急迫問題的注意力。