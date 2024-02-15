馬克宏叫停 塞納河畔書攤不用為奧運拆遷

巴黎塞納河畔的書攤商表示，他們接獲地方當局通知，為了安全理由，在2024年夏季奧運開幕典禮前要拆除攤位。(路透)

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）辦公室13日表示，馬克宏介入為了巴黎奧運 拆遷塞納河畔書攤的糾紛，裁定他們應留在擁有悠久歷史的地點。

過去約150年來，塞納河畔書攤一直是巴黎生活的特色，數以百計的書商在小型深綠色箱子內擺攤賣書，由於奧運開幕式將於7月26日在塞納河舉行，他們原將在奧運登場前暫時搬遷。

巴黎書商文化協會（Cultural Association of Booksellers of Paris）會長將移走書攤一事比作「拔牙」，協會上月宣布將採取法律行動阻撓。

中央社引述法新社報導，馬克宏辦公室發布聲明說，馬克宏「已要求內政部 長與巴黎省長辦公室保留所有書攤，不要強迫他們搬遷

巴黎奧運將以各國家隊搭乘100艘船隻沿著塞納河一段6公里長河道航行揭開序幕，這是奧運傳統開幕式首度在主要體育場館外頭舉行。

由於擔憂書攤可能被用來隱藏爆裂裝置，巴黎警察在受到政府指派的省長監督下，已基於安全疑慮下令移除900個書攤中的約600個。

馬克宏的介入反映了政府擔憂移除巴黎生活特色將對輿論造成衝擊，以及民眾對於奧運打亂日常生活的批評聲浪增加。