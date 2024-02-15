標榜道德的美體小舖 英國業務進入破產管理

美體小舖（The Body Shop）的英國業務已經進入破產管理程序。（歐新社）

美體小舖（The Body Shop）的英國業務已經進入破產 管理程序（collapsed into administration），使得這家曾經走在前端、標榜道德的美妝產品零售業 者約2000員工面臨職位不保風險。

美聯社報導，英國美妝連鎖業者美體小舖13日宣布，在面臨多年財務困境後，已經指派破產管理人。受僱於美體小舖的管理人FRP表示，將「考量所有選項，為這家公司找到前進的辦法」。

進入破產管理程序代表接下來可能是出售公司、關閉部分或所有門市並裁撤冗員。不過，FRP表示，美體小舖的199家英國門市和線上服務將繼續提供產品買賣。

路透報導，美體小舖的英國營運母公司先前已經賣掉其在多數歐洲與部分亞洲地區的業務。

美體小舖是1976年由環保主義者與人權主義者羅迪克（Anita Roddick）在英格蘭南部創立，以推廣天然、道德溯源產品和拒絕動物測試而聞名。這家業者是英國在1980、1990年代最受歡迎的零售業者之一，近年來面臨新品牌激烈競爭。

美體小舖在2006年被法國美妝巨擘萊雅集團（L'Oreal）收購，接著在2017年轉賣給巴西美妝產品製造商Natura公司，但由於一直無法獲利，去年11月又被轉賣給德國 私募業者Aurelius集團。