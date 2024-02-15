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印尼前軍頭宣布總統勝選 曾因人權紀錄遭美國禁止入境20年

編譯周辰陽／綜合14日電
印尼國防部長暨總統候選人普拉伯沃（左）14日在現任總統佐科威長子、梭羅市市長暨副總統候選人吉伯朗（右）陪同下，在雅加達向支持者們致意。（路透）
印尼國防部長暨總統候選人普拉伯沃（左）14日在現任總統佐科威長子、梭羅市市長暨副總統候選人吉伯朗（右）陪同下，在雅加達向支持者們致意。（路透）

印尼14日舉行總統、國會與省級選舉，快速計票數據顯示，國防部長普拉伯沃在總統選戰得票率超過58%，可望在第一輪就跨越得票過半門檻勝選。

普拉伯沃14日晚間在雅加達對支持者說，所有快速計票都顯示，他和副總統搭檔、現任總統佐科威長子吉伯朗獲勝，「這是所有印尼人的勝利」。他表示會等待正式計票結果，但「人民已經做出決定」。

作為全世界第三大民主國家與人口第四多的國家，印尼大選重要性超越國界，對美中兩國都具有日益增長的重要戰略意義。此外，印尼也是世上最大的煤炭、棕櫚油和鎳生產國之一，位居許多國際企業供應鏈的頂端。這一切因素，都意味著印尼對氣遷危機的未來也將具有重大影響。

普拉伯沃將出任總統，讓不少人感到憂心。他曾在前獨裁者蘇哈托執政時期擔任印尼陸軍精銳特種部隊司令，參與鎮壓1990年代東帝汶獨立運動及1998年反對蘇哈托的學生民主運動，還曾被控陰謀綁架政治異議人士而遭開除軍籍，也曾說印尼不需要選舉也不需要民主，還因為人權紀錄而遭美國禁止入境20年。

批評人士表示，蘇哈托垮台之後的自由時代，可能因普拉伯沃上台而面臨威脅。

這是72歲的普拉伯沃第三度參選總統，這次他的陣營刻意將他塑造成和藹可親的爺爺，與選民拉近距離，淡化過去嚴肅火爆的強人形象。這次選舉超過半數選民是不到40歲的年輕人，未曾經歷當年普拉伯沃的爭議事蹟。

不過，最終讓他勝選的關鍵，則是廣受歡迎的佐科威總統隱性支持。已連任一次不得再選的佐科威，在普拉伯沃恢復名譽的過程發揮了關鍵作用，2019年任命普拉伯沃擔任國防部長，長子吉伯朗更成了他的競選搭檔。

佐科威掌權期間，興建數千公里道路等基礎建設，開辦全民健保，讓印尼經濟每年成長率突破5%，成為東南亞成功典範，民意支持度居高不下。普拉伯沃表明將延續佐科威政策，成為吸票關鍵因素之一。

批評人士指出，佐科威拉攏普拉伯沃，顯示他有意在卸任後維持政壇影響力，並讓兒子接班。紐時指出，在佐科威掌權期間，印尼的民主規範已受到侵蝕，例如剝奪了反貪腐機構的權力，強行推動有爭議的勞動法，吉伯朗參選副總統過程，也爆出印尼憲法法院在判決中開後門放寬年齡限制等爭議，但多數印尼人顯然不在意。

印尼 國防部 東南亞

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