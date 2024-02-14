我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

英國美體小舖進入破產管理 2000員工面臨失業風險

編譯葉亭均／綜合外電
美體小舖的英國業務已經進入破產管理程序。（歐新社）
美體小舖的英國業務已經進入破產管理程序。（歐新社）

美體小舖（The Body Shop）的英國業務已經進入破產管理程序（collapsed into administration），使得這家曾經走在前端、標榜道德的美妝產品零售業者約2000員工面臨職位不保風險。

美聯社報導，英國美妝連鎖業者美體小舖13日宣布，在面臨多年財務困境後，已經指派破產管理人。受雇於美體小舖的管理人FRP表示，將「考量所有選項，為這家公司找到前進的辦法」。

FRP說：「美體小舖在過去的持有者經營下，已面臨了長期財務挑戰時期，正巧遇上整體零售業面臨艱難的經商環境。」

進入破產管理程序代表接下來可能是出售公司、關閉部分或所有門市並裁撤冗員。不過，FRP 13日表示，美體小舖的199家英國門市和線上服務將繼續提供產品買賣。

路透報導，美體小舖的英國營運母公司先前已經賣掉其在多數歐洲與部分亞洲地區的業務。

美體小舖是1976年由環保主義者與人權主義者羅迪克（Anita Roddick）在英格蘭南部創立，以推廣天然、道德溯源產品和拒絕動物測試而聞名。這家業者是英國在1980、1990年代最受歡迎的零售業者之一，近年來面臨新品牌激烈競爭。

美體小舖在2006年被法國美妝巨擘萊雅集團（L'Oreal）收購，接著在2017年易手，以10億歐元轉賣給巴西美妝產品製造商Natura公司，但由於一直無法獲利，去年11月又被轉賣給德國私募業者Aurelius集團，交易價值為2.07億英鎊。

破產 零售業 德國

上一則

法提以黎停火計畫 籲真主黨後退10公里

下一則

沒進過牢房… 泰前總理塔信18日正式假釋出獄

延伸閱讀

英外交大臣：盼與中國討論紅海、台海航行自由問題

英外交大臣：盼與中國討論紅海、台海航行自由問題
泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？
北約提升對俄警戒 世界由戰後過渡戰前 專家籲英國導入全社會防衛

北約提升對俄警戒 世界由戰後過渡戰前 專家籲英國導入全社會防衛
碳權交易價值 去年創下新高

碳權交易價值 去年創下新高

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
珍恩分享2012的照片，發現當時丈夫就曾和她同框拍照。（取自IG @soimjenn）

女子翻12年前舊照驚見「老公同框」 網友：命中注定

2024-02-07 18:46
英國鋼琴家卡瓦納7日接受中央社專訪，並在「鋼琴門」事件的倫敦聖潘克拉斯車站鋼琴上，為台灣即興演奏一曲。中央社

英鋼琴家再嗆中國 引自由靈魂為台灣即興演奏

2024-02-07 09:48

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事