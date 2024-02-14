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新加坡創首例…下半年開放外籍客用虹膜、臉、指紋通關

編譯盧思綸／綜合13日電
新加坡獨步世界各國宣布，自2024年下半年開放所有國籍旅客，不分航空、海路和陸路海關，使用自動通關系統辦理入境，不僅不需要事先申請，且出境時毋須出示護照。（取材自X平台）
新加坡獨步世界各國宣布，自2024年下半年開放所有國籍旅客，不分航空、海路和陸路海關，使用自動通關系統辦理入境，不僅不需要事先申請，且出境時毋須出示護照。（取材自X平台）

新加坡13日獨步世界各國宣布，自2024年下半年開放所有國籍旅客，不分航空、海路和陸路海關，使用自動通關系統辦理入境，不僅不需要事先申請，且出境時毋須出示護照，成為全球第一國。

海峽時報報導，新加坡移民與關卡局（Immigration and Checkpoints Authority，ICA）13日公布2023年度統計表示，隨著新一代自動化邊境管制系統上路，下半年將全面採用自動通關。目前新加坡自動通關僅供新加坡公民和來自60個地區的護照持有者使用。

ICA表示，全新自動通關將逐步取代現有通道和人工櫃檯，開放新加坡居民和境外旅客毋須出示即可辦理出入境手續。新加坡去年設置超過160條自動通道，今年將再設置230條。

自動通關是當局「新通關概念」（New Clearance Concept）的一環，希望藉由多模態生物辨識技術，利用虹膜、臉部和指紋等，提供順暢通關服務。

新加坡2023年外國遊客人數攀升至1360萬，較前年增加逾一倍，達疫情前2019年的71%。其中來自印尼的230萬人次最多，其次為中國和馬來西亞。旅客停留天數也由疫前平均3.4天增至3.8天。

新加坡旅遊局預計於2024年到訪新加坡的旅客將達到1500萬至1600萬人次，帶來約260億至275億坡元（約192億到203億美元）的旅遊收入。新加坡當局預期新旅遊業於2024年將持續復甦，主要得益於全球航班連接性改善，及中國和新加坡之間即將推出30天互免簽證旅行安排。

新加坡 疫情 簽證

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