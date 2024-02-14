法提以黎停火計畫 籲真主黨後退10公里

法國提議伊朗扶植的真主黨從以黎邊境向北撤退10公里，盼緩解以色列和黎巴嫩邊界的緊張局勢，繼而降低以巴衝突外溢的風險，這是黎巴嫩在西方斡旋以巴協議數周以來收到的首份書面建議。（取材自X平台）

法國提議伊朗 扶植的真主黨從以黎邊境向北撤退10公里，盼緩解以色列 和黎巴嫩邊界的緊張局勢，繼而降低以巴衝突外溢的風險，這是黎巴嫩在西方斡旋以巴協議數周以來收到的首份書面建議。

路透報導，四名資深黎巴嫩官員及三名法國官員透露，法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）上周交給黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikat）一份書面協議，具體分為三階段目標共十天，首要目標是防止衝突「陷入失控危險」，並讓雙方在「條件成熟時」實施「可能的停火」，最終就以黎爭議邊境進行畫定談判。

其中包括要求黎巴嫩武裝團體拆除所有靠近前線的房舍和設施，並讓真主黨精銳武裝部隊拉德萬旅（Radwan Brigade）撤退至邊境以北至少10公里處。

一名法國外交消息人士說該提議已經同時交給以色列政府、黎巴嫩和真主黨。

塞儒內12日在記者會上表示，「法國拿出提案，並且和美國就此事聯繫過，重要的是統整所有倡議措施以建立和平。」

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）13日表示，只有當以色列對加薩 地帶的侵略停止時，他們對以色列的跨境炮擊才會結束。

納斯拉勒13日在電視講話中稱：「在那一天，當（以色列對）加沙地帶的攻擊停止時，我們將停止對南部的攻擊。」

他還表示，如果以色列進一步擴大在黎巴嫩的戰爭，真主黨也會做出同樣的回應。

事實上法國和黎巴嫩存在一定歷史淵源，目前約有2萬法國公民住在黎巴嫩，且法國在該國部署800兵力作為聯合國維和部隊的一部分。

近來，包括巴勒斯坦派系在內的非國家組織，頻頻從黎巴嫩南部對以色列發動攻擊，而真主黨作為該地區的主要武裝力量，戰鬥力公認超過黎巴嫩軍隊。