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沒進過牢房… 泰前總理塔信18日正式假釋出獄

編譯盧思綸／綜合13日電
泰國總理賽塔13日證實，74歲前總理塔信假釋申請已獲准，根據當局法規可望在2月18日正式獲釋。（路透）
泰國總理賽塔13日證實，74歲前總理塔信假釋申請已獲准，根據當局法規可望在2月18日正式獲釋。（路透）

路透報導，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）13日證實，74歲前總理塔信（Thaksin Shinawatra）假釋申請已獲准，根據當局法規可望在2月18日正式獲釋。

賽塔表示，「塔信已經正式獲得假釋，一切符合懲教署規定」，「塔信坐牢6個月後，因屬病重或年齡逾70歲的一群，而獲准提前獲釋」。

賽塔說，「塔信擔任總理多年，長久以來為國為民。他出獄以後將回歸一般平民」。

泰國懲戒署向司法部提交一份2月假釋建議名單，最終批准當中930名囚犯可獲假釋，其中包括塔信。

備受爭議的億萬富豪塔信，曾兩次當選泰國總理，並在2006年一場軍事政變中被趕下台，後來流亡海外多年，中間一度短暫回國。

塔信去年8月結束15年流亡回國，遭法院以涉嫌貪汙和濫權等罪名處以8年有期徒刑，不過服刑首晚即因高血壓轉送醫院，期間獲得泰王特赦減刑至1年，經過6個月在醫院的關押生活後，塔信宣布假釋獲准，也就是說塔信沒有蹲過一天監牢。

當地媒體報導，塔信的家人說，塔信入院時有胸悶和高血壓的問題；在接下來的幾個月內，他的家人稱他接受了兩次手術。

泰國總理賽塔13日證實，74歲前總理塔信假釋申請已獲准，根據當局法規可望在2月1...
泰國總理賽塔13日證實，74歲前總理塔信假釋申請已獲准，根據當局法規可望在2月18日正式獲釋。（取材自X平台）

泰國 高血壓 司法部

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