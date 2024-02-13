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以色列公布影片 稱是哈瑪斯領導人辛瓦去年10月攝

中央社／耶路撒冷13日綜合外電報導
哈瑪斯（Hamas）領導人辛瓦。（美聯社）
哈瑪斯（Hamas）領導人辛瓦。（美聯社）

以色列軍方今天公布一份其聲稱是哈瑪斯（Hamas）領導人辛瓦（Yahya Al-Sinwar）的影片，是去年10月10日辛瓦和家人在加薩走廊地道所拍攝。

法新社報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）在新聞簡報表示：「在特種部隊行動中，在地道監視器發現一段影片，畫面顯示哈瑪斯領導人、大規模屠夫辛瓦和兒女及其一位妻子逃跑。」

「這是他如何偕家人從地道逃往事先建好的安全設施。這份辛瓦影片是我們搜尋的結果，我們的搜尋不會停止，直到我們逮捕到他，不論是死是活。」

法新社無法獨立證實這份影片的真實性。

哈加里說，影片是去年10月10日拍攝，也就是哈瑪斯對以色列南部發動攻擊3天後。辛瓦據信是這起攻擊事件的幕後策劃者。

法新社根據官方數據統計，哈瑪斯去年10月7日越界對以色列發動攻擊，導致以色列約1160人死亡，其中大部分是平民。

巴勒斯坦衛生官員估計，加薩有至少2萬8473人在以色列對哈瑪斯戰士的攻勢中喪命。

這份影片是以哈戰爭爆發以來，首度有辛瓦影像曝光。

這段黑白畫面顯示一名年輕男子引導一名女子、3個兒童以及以色列軍方聲稱是辛瓦的男子，從地道一端走向另一端。

以色列 哈瑪斯 加薩

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