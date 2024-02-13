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印度2政敵大和解 突變直播殺人…槍手連開5槍再自戕

編譯中心／綜合12日電
戈薩爾卡（右）接受政敵諾羅尼亞（左）邀請，舉行臉書直播上演和解戲碼。（影片截圖）
戈薩爾卡（右）接受政敵諾羅尼亞（左）邀請，舉行臉書直播上演和解戲碼。（影片截圖）

印度政壇日前上演一場「鴻門宴」，印度41歲政治人物戈薩爾卡（Abhishek Ghosalkar）接受47歲政敵諾羅尼亞（Mauris Noronha）邀請，到對方辦公室進行臉書直播，上演「大和解」戲碼，直播本來氣氛融洽，沒想到諾羅尼亞突連開5槍殺死對方，再自戕身亡。

綜合媒體報導，死者戈薩爾卡則曾是極右翼民族主義政黨「濕婆軍」（Shiv Sena）的前黨員，也擔任過地方官員，而兇手諾羅尼亞先前因性侵指控入獄近五個月，他懷疑是戈薩爾卡害他捲入案件，導致他沒有獲得任何主要政黨的支持，因而粉碎了他的政治生涯。

本月8日，諾羅尼亞致電邀約戈薩爾卡到自己同位於孟買郊區的辦公室，直播宣布言歸於好、願一同努力，並在未來將合作推出支持弱勢女性的紗麗分發活動。

不過諾羅尼亞離開現場沒多久，竟拿保鑣的手槍向戈薩爾卡連開5槍，而當時正在講解計畫細節的戈薩爾卡當場中彈倒地死亡。直播中殺人的諾羅尼亞，在行兇後跑到樓上自戕，也當場斃命。

該起事件引發印度全國震驚，政治人物得知此事都相當錯愕，由於死者跟被害者同時死亡，印度警方也將解鎖兇嫌的手機來解開行兇的動機。

案發後，現場滿地玻璃碎片，警方拉起封鎖線調查釐清。（取材自Ｘ平台）
案發後，現場滿地玻璃碎片，警方拉起封鎖線調查釐清。（取材自Ｘ平台）
戈薩爾卡突然中槍，他手按腹部。（影片截圖）
戈薩爾卡突然中槍，他手按腹部。（影片截圖）

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