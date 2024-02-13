染瘧疾仍破世界紀錄 肯亞馬拉松明星與教練車禍雙雙殞命

馬拉松世界紀錄保持人、肯亞跑者基普圖姆11日於肯亞發生車禍不幸身亡，肯亞總統和體育部長均發文深表哀悼。（取材自X平台）

去年才在芝加哥馬拉松 以2小時0分35秒改寫男子馬拉松世界紀錄的肯亞長跑明星基普圖姆（Kelvin Kiptum），6天前才獲認證，11日於肯亞發生車禍不幸身亡。基普圖姆2018年首度參加比賽，但他買不起鞋，向朋友借鞋參賽；2023年他感染瘧疾，身體微恙導致訓練一度中斷，差點無法參加芝加哥馬拉松賽。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，肯亞警方表示，基普圖姆11日深夜駕駛豐田（Toyota）Premio轎車時，車輛「失控、偏離道路」，「掉入60公尺外的溝渠並撞上一棵大樹」，基普圖姆與盧安達籍教練哈基茲馬納（Gervais Hakizimana）雙雙殞命，另一名受傷女乘客已送醫治療。

據悉，事故地點位於高海拔，是長跑運動員訓練的基地。

綜合媒體報導，基普圖姆去年10月在芝加哥馬拉松跑出2小時0分35秒的世界紀錄，比肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）先前締造的紀錄快了34秒。當時基普圖姆年僅23歲，且不過是他個人第3次參與馬拉松賽事，讓各界看好他在今年巴黎奧運 寫下亮眼成績。基普圖姆原已計畫參加今年4月14日登場的鹿特丹馬拉松，挑戰2小時內完成全馬壯舉。

根據報導，基普圖姆是受到身為運動員的親戚啟發，熱愛田徑，但父親要求他上大學，他毅然決然反抗父親，成為一名田徑選手。

有別於許多運動員在田徑跑道上訓練，基普圖姆一開始是從馬路上開始訓練，他說純粹只是因為沒有資源，「我沒錢到田徑賽場」，因此他最初是和路跑選手一起訓練，這段機緣也促成他跑馬拉松。

基普圖姆驟逝，肯亞總統歐丁嘉（Raila Odinga）發文深表哀悼，「肯亞為失去一位真正的英雄深感悲痛」，肯亞體育部長那萬巴（Ababu Namwamba）亦透過社群媒體X證實消息，「令人痛心疾首！肯亞失去一顆寶石」。

兩度拿下奧運男子800公尺金牌的肯亞飛毛腿魯迪沙（David Rudisha）也說，這項消息令他深感「震驚和悲痛」。