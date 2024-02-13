染瘧疾仍破世界紀錄 肯亞馬拉松明星與教練車禍雙雙殞命
去年才在芝加哥馬拉松以2小時0分35秒改寫男子馬拉松世界紀錄的肯亞長跑明星基普圖姆（Kelvin Kiptum），6天前才獲認證，11日於肯亞發生車禍不幸身亡。基普圖姆2018年首度參加比賽，但他買不起鞋，向朋友借鞋參賽；2023年他感染瘧疾，身體微恙導致訓練一度中斷，差點無法參加芝加哥馬拉松賽。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，肯亞警方表示，基普圖姆11日深夜駕駛豐田（Toyota）Premio轎車時，車輛「失控、偏離道路」，「掉入60公尺外的溝渠並撞上一棵大樹」，基普圖姆與盧安達籍教練哈基茲馬納（Gervais Hakizimana）雙雙殞命，另一名受傷女乘客已送醫治療。
據悉，事故地點位於高海拔，是長跑運動員訓練的基地。
綜合媒體報導，基普圖姆去年10月在芝加哥馬拉松跑出2小時0分35秒的世界紀錄，比肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）先前締造的紀錄快了34秒。當時基普圖姆年僅23歲，且不過是他個人第3次參與馬拉松賽事，讓各界看好他在今年巴黎奧運寫下亮眼成績。基普圖姆原已計畫參加今年4月14日登場的鹿特丹馬拉松，挑戰2小時內完成全馬壯舉。
根據報導，基普圖姆是受到身為運動員的親戚啟發，熱愛田徑，但父親要求他上大學，他毅然決然反抗父親，成為一名田徑選手。
有別於許多運動員在田徑跑道上訓練，基普圖姆一開始是從馬路上開始訓練，他說純粹只是因為沒有資源，「我沒錢到田徑賽場」，因此他最初是和路跑選手一起訓練，這段機緣也促成他跑馬拉松。
基普圖姆驟逝，肯亞總統歐丁嘉（Raila Odinga）發文深表哀悼，「肯亞為失去一位真正的英雄深感悲痛」，肯亞體育部長那萬巴（Ababu Namwamba）亦透過社群媒體X證實消息，「令人痛心疾首！肯亞失去一顆寶石」。
兩度拿下奧運男子800公尺金牌的肯亞飛毛腿魯迪沙（David Rudisha）也說，這項消息令他深感「震驚和悲痛」。
國際田總才剛正式認證基普圖姆的新世界紀錄，相隔6日就傳出他因為車禍不幸離世的消息，讓國際田總主席柯伊都直言遺憾，他在個人社群上留言致哀表示，「基普圖姆和他的教練離開對於田徑運動是慘痛的損失，我們為此感到震驚與深感悲痛，我們將代表所有世界田徑運動員向他的家人、朋友、隊友和肯亞致上最深的哀悼。」
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