我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

印度8前軍官搞諜報 遭卡達判死刑獲釋

編譯中心／綜合12日電

8名被指從事間諜活動而遭卡達法院判處死刑的退役海軍軍官，經過18個月的審判之後全部獲釋，印度政府對此表示歡迎與感謝。

印度外交部12日宣布，卡達已釋放這8人，印度政府對此表示歡迎，並稱其中7人已經返回印度，「我們感謝卡達國王的決定，讓這幾位印度國民得以獲釋及返鄉。」

這8名印度退役海軍軍官是於2022年8月遭卡達情報單位逮捕。他們當時受雇於一家名為Dahra Global的私人國防業務相關公司，提供訓練與諮詢服務。

卡達法院於2023年10月將他們判處死刑，印度政府隨即為他們提出上訴。

這家公司的阿曼籍負責人當時也被逮捕，但在大約3個月後即獲釋。

印度與卡達均未公開透露8人為何被判死刑，但根據外電報導，他們涉嫌替以色列刺探卡達潛艦計畫。

8人被判死刑的消息傳出之後，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示將盡全力援救他們。部分印度智庫學者則擔心，如果8人被處決，印度與卡達的外交關係恐陷入「難以挽回」的決裂。

去年12月，印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問杜拜，參加聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），在場外與卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）會面。

同月，卡達上訴法院將8人的死刑減為有期徒刑。

印度 間諜 聯合國

上一則

多管火箭系統有突破 北韓：防衛力質變

下一則

以色列夜襲拉法 哈瑪斯控釀67死 聯國：加薩居民「逼近饑荒狀態」

延伸閱讀

印度總理將訪阿聯 深化戰略關係

印度總理將訪阿聯 深化戰略關係
印度美商CEO周年慶乘坐鐵籠表演 突直墜4.6公尺摔死

印度美商CEO周年慶乘坐鐵籠表演 突直墜4.6公尺摔死
印度東北8省風土民情大不同 文化祭揭神秘面紗

印度東北8省風土民情大不同 文化祭揭神秘面紗
印度第二季大選 莫迪連任機率高

印度第二季大選 莫迪連任機率高

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」