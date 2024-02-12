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芬蘭總統當選人挺烏克蘭 稱對烏支持「不設限」

中央社／赫爾辛基12日綜合外電報導
史塔布將在3月1日成為芬蘭下一屆總統。（美聯社）
史塔布將在3月1日成為芬蘭下一屆總統。（美聯社）

芬蘭前總理史塔布（Alexander Stubb）昨天贏得總統大選，他選戰期間曾承諾將善用國家去年剛取得的北大西洋公約組織（NATO）成員資格，在俄烏戰爭中支持烏克蘭

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，根據最終的開票結果，國家聯合黨（National Coalition Party）的史塔布囊括51.6%選票，擊敗得到48.4%選票的綠黨（Green Party）候選人、前外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）。史塔布將在3月1日成為芬蘭下一屆總統。

路透報導，中間偏右的史塔布現年55歲，曾是外交部長與投資銀行家，未來將負責外交與安全政策，代表芬蘭參加北約會議，並成為芬蘭武裝部隊最高統帥。

他在選前告訴路透說，「歐洲顧好自己的國防相當重要」，並同意現任總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）所說的，「我們需要一個更歐洲的北約」。

而贏得總統選戰也象徵史塔布重返芬蘭政壇，結束多年來在海外替歐洲投資銀行（European Investment Bank, EIB）擔任副總裁，以及在歐洲大學學院（European University Institute）擔任跨國管理學主任的生涯。

支持者形容他精通多國語言、親歐並是財政保守派；史塔布則自稱是溫和派。

他告訴路透，他在「許多方面都將是一個西方總統」，且定調外交政策時會傾向美國、英國、北歐鄰國。他還說，他將「不會設限」芬蘭對烏克蘭的支持。

史塔布說：「我的出發點是，借用（前歐洲央行總裁）德拉吉（Mario Draghi）的一句話：不惜一切代價。」

2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭後，促使芬蘭放棄數十年來軍事不結盟政策而於2023年4月加入北約。

史塔布在競選期間表示芬蘭應該要成為積極的北約成員，並尋求北約部隊駐紮芬蘭。他同時表示，將做好準備讓核武運經，但非存放於芬蘭。他曾在辯論中說：「有時核武是和平的保證。」

而赫爾辛基大學（University of Helsinki）政治學家伏瑞爾瑪（Johanna Vuorelma）指出，在許多芬蘭人眼中，見多識廣的史塔布是赫爾辛基社會菁英的代表人物，「商界許多熟面孔和知名人物都傾全力支持史塔布」。

伏瑞爾瑪補充說，然而，史塔布選戰期間曾透過發言讚揚芬蘭的社會民主福利，盼藉此扭轉形象。

史塔布從2004年至2008年擔任歐洲議會（European Parliament）議員，接著返回芬蘭開始在國內政治圈打拚，並接連在多個部會擔任首長，包括外交部長、歐洲事務和對外貿易部長、財政部長，並於2014至2015年位居總理一職。另外，他2014至2016年擔任國家聯合黨主席，並在2016年黨主席之爭敗選，但至今都是黨員。

在私領域方面，史塔布是一名運動健將，曾獲得鐵人三項冠軍，而他已經說過會在上任後減少運動時間。他與英國出生、從事律師業的妻子蘇珊（Suzanne Innes-Stubb）有一子一女，兩人均已成年。

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