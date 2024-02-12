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以色列堅持攻拉法 拜登籲確保居民安全

編譯中心／綜合11日電
為躲避以色列攻擊，許多巴勒斯坦難民逃至加薩走廊南部拉法巿與埃及接壤的邊境地區避難。(路透)
為躲避以色列攻擊，許多巴勒斯坦難民逃至加薩走廊南部拉法巿與埃及接壤的邊境地區避難。(路透)

白宮表示，拜登總統11日向以色列總理內唐亞胡表示，除非先就「確保人員安全」進行安排，否則不應該在人滿為患的加薩走廊（Gaza Strip）南部拉法巿（Rafah）展開軍事行動。

白宮在聲明中表示，拜登向內唐亞胡「重申其觀點，即不應該在沒有確保安全、沒有對避難當地逾100萬人提供支持的可信、可執行計畫下，就在拉法展開軍事行動」。

路透報導，拜登在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）住家過周末。這是拜登8日表示以色列對加薩走廊所做軍事回應「已經太過頭了」以來，兩人首次談話。

與埃及接壤的拉法，是躲避以色列四個月以來不斷轟炸的巴勒斯坦人僅存的庇護之地。巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）武裝分子去年10月7日展開突襲，殺害1200名以色列人、挾持約250名人質，引爆戰火。

哈瑪斯治下的加薩衛生部估計，自從衝突引爆以來，已有約2萬8000名巴勒斯坦人喪生。

美國、聯合國和外國政府對於內唐亞胡侵略拉法的計畫深以為憂，接納約140萬人的當地人滿為患，許多人棲身帳篷中，糧食、飲水和藥品日益匱乏。

內唐亞胡在10日晚間公布的部分專訪片段中堅稱將對拉法展開軍事行動，並且會「提供安全通道讓平民可以撤離」。

美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）11日播出內唐亞胡專訪，在訪談中被逼問平民該往哪裡去時，內唐亞胡說：「你知道，拉法以北那些我們已經予以清除的地區、當地的許多地區。不過，我們會制定詳細計畫。」

內唐亞胡被問到有多少人質仍然生還時則說，「足以讓我們即將採取的那種努力具有正當性」、「我們將試圖竭盡所能地讓所有活著的人回來，坦白說，死者的遺體也是」。

與此同時，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）11日抵達卡達首都杜哈，將就確保加薩停火一事與卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）會商。卡達是多位哈瑪斯政治領袖的居住地，在這起衝突中一直扮演居間斡旋的重要角色。

巴勒斯坦新聞機構瓦法社（WAFA）報導，阿巴斯與塔米姆會商，但是沒有提到他是否將會見哈瑪斯領袖。哈瑪斯與阿巴斯和他所屬約旦河西岸的法塔組織（Fatah）長期不合。

巴勒斯坦駐卡達大使賈南（Munir Ghannam）11日告訴巴勒斯坦之音（Voice of Palestine）電台，阿巴斯將就如何致力確保在加薩與以色列停火，以及如何對2、300萬加薩人增加救援物資等議題，與塔米姆進行商討。

以色列上周末對加薩走廊南部拉法巿空襲後，許多建築物被炸毀。(美聯社)
以色列上周末對加薩走廊南部拉法巿空襲後，許多建築物被炸毀。(美聯社)

巴勒斯坦 加薩 哈瑪斯

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