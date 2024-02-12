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巴基斯坦大選 獨立候選人百席成最大贏家

編譯中心／綜合11日電
巴基斯坦國會大選11日完成開票，選舉委員會網站顯示，獨立候選人贏得264席中的101席，他們大部分人獲得身陷囹圄的前總理伊姆蘭汗支持。圖為伊姆蘭汗的支持者。(美聯社)
巴基斯坦國會大選11日完成開票，選舉委員會網站顯示，獨立候選人贏得264席中的101席，他們大部分人獲得身陷囹圄的前總理伊姆蘭汗支持。圖為伊姆蘭汗的支持者。(美聯社)

巴基斯坦國會大選11日完成開票，選舉委員會網站顯示，獨立候選人贏得264席中的101席，他們大部分人獲得身陷囹圄的前總理伊姆蘭汗支持。

路透報導，前總理夏立夫（Nawaz Sharif）的政黨「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」（PML-N）獲得75席，表現僅次獨立候選人。

不過由於伊姆蘭汗（Imran Khan）的候選人都是以獨立人士身分參選，夏立夫的政黨才是國會最大黨。

夏立夫的政黨沒能獨自贏得絕對多數席次，他表示他們正在和其他黨溝通，以籌組聯合政府。

當選的獨立候選人中，約有93人和伊姆蘭汗的「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf）結盟。

伊姆蘭汗的支持者用獨立身分競選，是因選委會以未遵守選舉法為由，禁止他們以巴基斯坦正義運動黨的名義參選。

據報導，伊姆蘭汗目前在獄中服刑，他的政黨敦促支持者上街抗議上周舉行的全國大選有作票嫌疑。而巴基斯坦警方今天警告，將嚴厲打擊任何非法集會。

巴基斯坦正義運動黨聲稱，若非選舉舞弊，他們原本能贏下更多席次。

投票日那天，全國行動通訊服務一度中斷，再加上開票速度緩慢，一些人懷疑軍方建制派在影響選舉過程，以確保巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派成為贏家。

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