不顧美警告 以軍空襲拉法釀44死 含十多名兒童

以色列10日空襲加薩南部的拉法市，至少造成44名巴勒斯坦人死亡。圖為民眾在廢墟中搜尋生還者。(美聯社)

以色列 在加薩 的戰火已燃燒到南部接壤埃及的拉法市(Rafah)，10日大舉空襲至少造成44名巴勒斯坦 人死亡，包括十多名兒童在內。

在此之前僅數小時，總理內唐亞胡表示已命令軍方制定計畫，從拉法市撤離巴人平民，以擊敗哈瑪斯殘餘分子。

自以色列與哈瑪斯開戰以來，拉法已成為加薩巴勒斯坦平民最後一個逃避戰火城市，230萬人口裡有一半以上是從外來湧入，許多更是在以色列命令下從其他地方到來。

正因如此，在內唐亞胡命令軍方制定撤離平民計畫後，國際社會擔憂數十萬在拉法避難的巴勒斯坦人安危。美國警告以色列不要對拉法發動大規模進攻，指這會帶來大災難。然而警告言猶在耳，以色列已發動空襲。

美聯社根據當地醫護人員的介紹以及記者對運抵醫院屍體的目擊，從9日至10日凌晨，以軍對拉法地區發動多次空襲，造成28人死亡。到了10日深夜，空襲再造成十多人死亡。整個行動至少打死44人，包括十多名兒童，最小的僅有三個月大。

以色列10日空襲加薩南部的拉法市，至少造成44名巴勒斯坦人死亡。(美聯社)

美聯社指出，目前不清楚以色列軍方制定的計畫，自然也不知道拉法的平民究竟能向何處撤離。以色列在四個月來的軍事行動中摧毀了加薩大部份建築物，幾十萬人根本無家可歸。

拉法已成為加薩巴勒斯坦人最後的處身地方，埃及外長舒克里(Sameh Shoukry)指責以色列的最終目標，是迫使巴勒斯坦人離開自己的土地。

另外，無國界醫生組織說，在汗尤尼斯尼斯(Khan Younis)，以色列軍隊10日早上向該地區最大的納賽爾醫院(Nasser Hospital)開火，造成至少兩人死亡、五人受傷，醫院內共有300名醫護人員、450名病患以及逾1萬名在醫院內躲避的平民。