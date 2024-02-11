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印度第二季大選 莫迪連任機率高

編譯中心／綜合10日電
印度將在今年第二季舉行國會下議院選舉，現任總理莫迪目前維持高人氣，預期印度人民黨可望繼續執政。圖為莫迪日前出席一場造勢大會，向支持群眾揮手致意。(美聯社)
印度將在今年第二季舉行國會下議院選舉，現任總理莫迪目前維持高人氣，預期印度人民黨可望繼續執政。圖為莫迪日前出席一場造勢大會，向支持群眾揮手致意。(美聯社)

印度預期將在今年第二季舉行國會下議院選舉，並產生新總理。一般估計，印度人民黨（BJP）可望繼續執政；但有分析認為，從階級競爭到福利主義等諸多因素，仍有可能影響選舉結果。

印度下議院議員任期五年，現任議員任期將到今年6月16日截止；印度選舉委員會尚未公告新屆大選日期，但外界推測會在4月至5月之間。

從去年印度諸多省分的地方議會選舉結果，以及現任總理莫迪（Narendra Modi）的高人氣來看，BJP繼續執政的機率頗大。

市調公司「晨間諮詢」（Morning Consult）去年12月發布「全球領袖支持度追蹤」調查顯示，莫迪在印度民眾心中的施政認可率高達76%，在全球領袖高居榜首。

另一方面，根據「今日印度」（India Today）去年8月公布最新一期「國人情緒」（Mood of the Nation）調查，52%的民眾認為莫迪最適合擔任印度下一屆總理，而在野陣營領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）占比只有16%。

下議院估計有543個席次，「國人情緒」調查顯示，如果大選於當下進行，BJP一黨就可拿下287席，若加上它的盟友，可拿下306席。

在投票給BJP的選民當中，有44%是因為欣賞莫迪、22%是滿意國家發展、14%是因為BJP的印度教民族主義、8%是BJP政府的社會福利政策，其餘為「以上皆是」。

去年12月中旬，印度斯坦時報（Hindustan Times）刊登美國華府智庫卡內基國際和平基金會南亞計畫主任瓦須那夫（Milan Vaishnav）分析指出，印度大選即將開跑，有五大議題值得關注。

這些議題分別為：省議會選舉結果對下議院選舉的預測力降低、反對陣營能否有效整合、高低種姓利益分配、福利主義比拚及外交事宜公眾化。

瓦須那夫說，「落後階層」是印度最大的票倉，各政黨都必須爭取這個階層支持，比如進行種姓人口普查，並依普查結果提高現行升學與公職保障名額，但這是否會引起其他種姓選民反彈，必須權衡。

在福利主義方面，從去年印度多個省分的省議會選舉來看，各政黨競相向特定族群承諾各種福利，包括現金，雖然選舉承諾不一定保證勝選，但各政黨勢將在此花費更多心思。

至於外交事宜公眾化，瓦須那夫分析，傳統來看，外交、國安與貿易政策是菁英階層才會關心的話題，普羅大眾則是更關注通貨膨脹、就業機會等食衣住行事務，但BJP政府成功打破這個藩籬。

瓦須那夫說，BJP政府於2019年成功把一宗恐怖攻擊事件轉化為愛國情緒，去年印度擔任20國集團（G20）輪值主席國，又透過高強度宣傳讓大眾注意到印度的外交成就與國際地位改變，提升民族自信。

去年11月，印度有五省完成大選前的最後一波省議會選舉，BJP在其中三省拿下勝利。瓦須那夫總結，BJP目前無疑占著上風，在野陣營必須重新集結，發展出一套具有說服力且靈活的前瞻性政治敘事。

印度 福利 人口普查

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