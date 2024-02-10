俄烏戰爭將滿2週年 北約祕書長籲歐洲加速生產武器

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格。（歐新社）

北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在德國媒體今天出刊的訪問中呼籲歐洲加快武器生產以支持烏克蘭 ，並預防與俄羅斯 「可能持續數十年的對抗」。

法新社報導，史托騰柏格在北約 國防部長會議與俄烏戰爭將屆2週年之前堅稱，「我們必須加快重組與擴大產業基礎，以加快援助烏克蘭並補充我們自己的庫存」。

他告訴德國媒體「週日世界報」（Welt am Sonntag），「這意味著從緩慢的和平時期，轉向快節奏的衝突時期生產」。

史托騰柏格發表上述言論之際，烏克蘭正加大請求援助砲彈、彈藥以及其他軍援，而俄烏雙方交戰將邁入第三年。

西方國家領袖也呼籲提供更多支援，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與美國總統拜登（Joe Biden）美國時間9日敦促美國國會「快速」通過被拖延的援烏方案並提出警告，稱基輔當局未獲得這批援助的話無法抵禦俄國入侵。

拜登在白宮的橢圓形辦公室（Oval Office）接待蕭茲時表示：「美國國會『失靈』不支持烏克蘭，將猶如犯下過失犯罪」。

史托騰柏格說：「盟友目前並未面臨迫在眉睫的軍事威脅；與此同時，我們經常聽到克里姆林宮（Kremlin）威脅北約成員國」；他並稱俄羅斯入侵烏克蘭將近兩年代表「歐洲的和平不能視為理所當然」，同時強調保護北約成員國的重要性。

另外，史托騰柏格表示「只要我們投資我們的安全並保持團結，將可以持續嚇阻任何侵略」；他並補充說道「北約並不尋求與俄羅斯開戰，但我們必須為可能持續數十年的對抗做好準備」。

他說「北約密切關注俄國的舉動，並已增強東翼的部署」；「如果（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭獲勝，就不能保證俄羅斯的侵略不會進一步蔓延，因此現在支持烏克蘭並投資北約自身能力是我們最好的防禦」。

北約國防部長會議將於2月15日在總部布魯塞爾（Brussels）召開，這個時間點正好是俄烏戰爭將屆2週年的前一週，期間的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）會議將是焦點之一。