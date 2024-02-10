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大馬首相安華秀中文 新春團拜祝新年快樂

中央社／吉隆坡10日專電
馬來西亞首相安華大年初一出席隆雪華堂新春團拜，他並大秀中文歡慶春節，祝福「新年快樂、新年好，年年好」，獲如雷掌聲。（中央社）
馬來西亞首相安華大年初一出席隆雪華堂新春團拜，他並大秀中文歡慶春節，祝福「新年快樂、新年好，年年好」，獲如雷掌聲。（中央社）

馬來西亞首相安華在大年初一行程滿檔，分別參與馬來西亞華人公會與隆雪華堂舉辦的新春團拜，也在隆雪華堂大秀中文歡慶春節，祝福「新年快樂、新年好，年年好」，獲如雷掌聲。

馬來西亞是多元種族國家，除馬來社群外，也有華人與印度社群等，華人社群每年春節都保有濃厚的傳統氣氛與活動，即使是馬來與印度社群也會對華人新年表達祝福。

安華（Anwar Ibrahim）今天先赴馬來西亞華人公會（MCA）參與新春團拜，再赴隆雪華堂參與「2024年甲辰年新春團拜」；安華春節前已透過社群媒體平台對華人新年表達祝福，他今天參與新春團拜也展現親民色彩，與現場民眾握手致意共慶春節。

馬來西亞華人公會每年大年初一都固定舉行新春團拜，也邀請首相、副首相、政黨與華人社團領袖出席。馬來西亞華人公會是安華的團結政府成員之一，當地人多半稱為馬華公會或馬華，視為代表大馬華人的單一種族政黨。

當安華抵達馬華公會，並由馬華總會長魏家祥與多名領袖成員引導參與新春團拜，也受到圍觀民眾熱烈歡迎，爭相與安華握手，安華也與多名政府首長共同參與撈魚生儀式，盼新的一年能風生水起，興旺大發。

不過，安華團結政府中雖有多名聯盟政黨成員出席，但並未見到民主行動黨領袖。

安華緊接在吉隆坡暨雪蘭莪中華大會堂（KLSCAH，隆雪華堂）的「2024年甲辰年新春團拜」致詞時大秀中文。他首先以中文問候現場參與的華人社群「各位來賓，大家好」，接著提到「新年快樂、新年好，年年好」，讓參與團拜民眾樂開懷。

安華致詞說，他與隆雪華堂早在1980年代就曾在同一陣線，雙方友誼由來已久，反對當時的政府修改法令箝制結社自由。

另外，在野聯盟「國民聯盟」（Perikatan Nasional，國盟）今天也在吉隆坡蕉賴民政大樓（PGRM）舉行國盟新春大團拜，包括國盟兼土著團結黨（PPBM）黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）、馬來西亞民政運動（Malaysian People's Movement Party，民政黨）主席劉華才（Dominic Lau Hoe Chai）等其他政黨成員共同參與團拜。

慕尤丁也對表演的財神爺、舞獅團員與小朋友發放紅包，祝新的一年順風順水；他並在撈魚生時以中文說「恭喜發財」。

星馬地區新年期間有「撈魚生」傳統，希望各行各業都在新的一年「風生水起」，撈魚生時要說祝福話語，所有人拿起筷子共同攪拌，高高撈起盤中魚生配料，還要大聲說「興啦！旺啦！發啦」。

馬來西亞首相安華大年初一出席隆雪華堂新春團拜，安華（前排左6）並觀賞舞獅團表演後...
馬來西亞首相安華大年初一出席隆雪華堂新春團拜，安華（前排左6）並觀賞舞獅團表演後與馬華公會等政黨領袖合影。（中央社）
馬來西亞首相安華（左4）大年初一出席隆雪華堂新春團拜，並參與撈魚生，希望新的一年...
馬來西亞首相安華（左4）大年初一出席隆雪華堂新春團拜，並參與撈魚生，希望新的一年「風生水起」。（中央社）
大馬「國民聯盟」10日舉行國盟新春大團拜，包括國盟兼土團黨主席慕尤丁（中）、民政...
大馬「國民聯盟」10日舉行國盟新春大團拜，包括國盟兼土團黨主席慕尤丁（中）、民政黨主席劉華才（右）等其他政黨成員共同參與。圖為慕尤丁發放紅包給小朋友。（中央社）
大馬「國民聯盟」10日舉行國盟新春大團拜，包括國盟兼土團黨主席慕尤丁（左5）、民...
大馬「國民聯盟」10日舉行國盟新春大團拜，包括國盟兼土團黨主席慕尤丁（左5）、民政黨主席劉華才（左6）等其他政黨成員共同參與。圖為慕尤丁等人合影。（中央社）

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