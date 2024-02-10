內唐亞胡：以攻打加薩南部前 先撤拉法逾百萬巴人

以色列總理內唐亞胡下令軍方制定計畫，準備撤離加薩南部人口稠密城市拉法的平民。（美聯社）

以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)9日表示，他已命令軍方制定計畫，在以色列入侵加薩 南部人口稠密城市拉法(Rafah)之前，撤離該市的平民。

在飽受包括美國等各國對以色列向拉法派遣地面部隊的強烈批評後，內唐亞胡做出最新宣布，法拉位於以色列與埃及交接處，戰前人口約28萬，但根據聯合國(UN)數據，目前新增140萬人，他們逃離加薩等戰區與親戚一同生活在避難所或龐大帳篷營地。

以色列稱，歷經四個多月戰爭，拉法目前是哈瑪斯 在加薩最後一個據點。

內唐亞胡辦公室說，在拉法保留四個哈瑪斯營地不可能實現消滅哈瑪斯之戰的目標，相對的，拉法如此密集戰鬥，顯然需要平民撤離該區。

報導稱，內唐亞胡已命令軍方和安全官員針對拉法制定綜合計畫，包括大規模疏散平民和摧毀哈瑪斯部隊。

數千名哈瑪斯武裝份子去年10月7日越境進入以色列南部造成1200人死亡並劫持250人質，導致以色列宣戰；以色列空中和地面攻擊已造成2萬8000名巴勒斯坦人死亡，多為婦女和未成年人，加薩230萬人中約80%流離失所，陷入食品和醫療服務短缺危機。

國際社會對平民死亡多所批評，內唐亞胡反駁稱，哈瑪斯應該對在居民區活動、躲藏因而危害人們的行為負責。內唐亞胡和其他領導人誓言進駐拉法，使得近幾天批評聲浪加大。

美國總統拜登(Joe Biden)8日說，以色列的行徑「過份」，這是美國對親密盟友迄今為止最嚴厲的批評；美國務院表示，當前情況下入侵拉法將是災難。

撤離計畫在許多層面上都將充滿挑戰。目前尚不清楚平民往何處去； 以色列攻擊造成大規模破壞，加薩北部特別嚴重，數十萬人無家可歸。

此外，埃及警告，巴勒斯坦人越過邊境進入埃及的任何活動都將威脅以埃四年和平條約。加薩和埃及之間過境點大部分關閉，而這些過境點是人道援助的主要入口。