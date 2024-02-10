我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

美德領袖白宮會談 重申援助烏克蘭抗俄的重要性

美保護紅海商船 對葉門叛軍發動新攻擊

編譯中心／綜合9日電
德國巡防艦「韓森號」8日啟程前往紅海，準備參與歐盟任務協助防衛貨船。(美聯社)
德國巡防艦「韓森號」8日啟程前往紅海，準備參與歐盟任務協助防衛貨船。(美聯社)

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美軍8日對葉門反叛組織「青年運動」的4艘無人艦艇和7枚機動反艦巡弋飛彈發動7次自衛預防性打擊，這些目標原本準備攻擊紅海船隻。

中央社綜合路透及法新社報導，美軍中央司令部在社群平台X發表聲明說：「我方在青年運動（Houthi）控制的葉門地區發現這些飛彈和無人艦艇，並判定它們對區域的美國海軍艦艇及商船構成立即威脅」。

美軍中央司令部稍早表示，美軍7日晚也曾進行一波打擊。

美軍中央司令部指出，這些打擊行動「將保護航行自由，讓美國海軍及商船在國際水域更安全」。

伊朗同一陣線的青年運動控制葉門人口最稠密地區，這些好戰分子近幾周對航經紅海及亞丁灣（Gulf of Aden）的商船發動大量自殺式無人機和飛彈攻擊，聲稱是為了回應以色列在加薩地區（Gaza）的軍事行動，展現與巴勒斯坦人團結一致。

青年運動的攻擊行動造成國際海運大亂。美國和英國最近陸續對青年運動在葉門的標的進行打擊，並將其重新列入「恐怖組織」名單。

此外 ，德國巡防艦「韓森號」（Hessen）8日啟程前往紅海，準備參與歐盟任務協助防衛貨船，避免受到葉門叛軍攻擊。歐盟外交部長預期2月19日會正式批准紅海任務。

歐盟 加薩 伊朗

上一則

相隔不到一個月… 冰島火山又噴發 宣布進入緊急狀態

下一則

瑞士火車遇劫 警擊斃綁匪救出人質

延伸閱讀

構成迫在眉睫威脅 美軍再對葉門叛軍發動新一波攻擊

構成迫在眉睫威脅 美軍再對葉門叛軍發動新一波攻擊
馬士基：今年運能供應恐將過剩

馬士基：今年運能供應恐將過剩
美英空襲沒用？專家：葉門青年運動反而「更加大膽」

美英空襲沒用？專家：葉門青年運動反而「更加大膽」
紅海危機 掃到歐洲車廠

紅海危機 掃到歐洲車廠

熱門新聞

英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55
英國國王查理三世。（路透）

退休年齡才登基…英王查理三世罹癌 衛報：引人質疑其未來角色

2024-02-06 05:23

超人氣

更多 >
劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反
美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些