把握兩大原則 過好2024甲辰龍年「一旺20年」

徐震諒提醒民眾保持穩定好心情。（人生後運規劃師徐震諒提供）

2024甲辰龍年到來，人生後運規劃師徐震諒分享龍年全球流年運勢，強調全球氣運20年輪轉，龍年走到八運轉九運（離運），全球局勢將開啟新的篇章，如能過好2024年，可望為將來的20年打下好運基礎。

徐震諒表示，經過多年的紛亂，2024甲辰龍年迎來「木木合」天地相容的先天氣場，包含政治、經濟等大議題皆會有較好的發展，例如長達兩年的烏俄戰爭將有停戰的機會。但2024甲辰龍年的後天運勢為「木生火」，糾紛處理不當極易擦槍走火，相反只要能坐下來好好討論，凡事都會有圓滿的結果。因此2024甲辰龍年的處事原則為「以和為貴」，「情緒管理」將是2024甲辰龍年的重要課題。

徐震諒提點，2024甲辰龍年大大有利「和氣生財」的業務、服務行業，著重人文與創意的文創、藝術、行銷等也會有不錯的發展。金融與房地產則要求穩，以守為佳，謹慎投資 。龍年「大利東方、西方，不利南方」，若有產業擴大、投資計畫，建議往東、西方進行。

全球煞氣在南方，徐震諒建議赤道以南國家、例如澳洲 需防森林大火。另外《地母經》警示甲辰龍年需注意春夏豪雨，必須嚴防土石流，以及氣候變化導致的糧食短缺。徐震諒也擔憂，甲辰龍年先天氣場為木，木剋土，有發生嚴重地震 的可能，平時無釋放地震能量的地區如南投，建議提前做好防災工作。

最後徐震諒再次提醒，「以和為貴」中「好好說話」的重要性。隨著網路發達，酸民躲在螢幕與鍵盤後肆無忌憚的發言，所造的口業與心業格外可怕，因為網路沒有時間、空間，因此惡業會一直累積，等到流年不好時，就會被巨大的惡業反撲、吞噬。

徐震諒說，「風水就是能量學」、「人品就是最好的風水」。好好說話，對於整個家庭、公司都能保持和諧，正能量也能幫助福運的積累，遠離晦氣，財源滾滾而來。