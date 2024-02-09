沒資格選總統？ 俄反戰參選人擬上訴

俄羅斯中央選舉委員會禁止反戰總統參選人納德茲丁參與3月總統大選。（美聯社）

俄羅斯 反戰總統參選人納德茲丁（Boris Nadezhdin）8日遭中央選舉委員會禁止參與3月總統大選，表示將向最高法院提出上訴。外界預期現任總統普亭將能輕鬆贏得這場選舉。

中央社引述路透報導，俄國 中選會之前表示，納德茲丁及其盟友為使他符合選舉資格所收集的連署簽名有瑕疵，其中一些簽名來自已經過世的人。

俄國選務官員8日在位於莫斯科中心的總部召開會議，聲稱那些有瑕疵的連署，意味60歲的納德茲丁沒能收集到成為候選人所需的10萬份有效簽名，因此無法參選。

納德茲丁在通訊軟體Telegram自己的官方頻道指出，他不同意中選會的決定，將在俄國最高法院提出挑戰。納德茲丁偶爾會在國家電視台上批評當局，但節目主持人很快就壓過他的聲音。

納德茲丁說：「我在俄羅斯全國各地收集到超過20萬份簽名。我們的收集公開而誠實──全世界都看到了在我們總部與收集站的排隊人龍。」

他強調，參與2024年總統大選是他一生最重要的政治決定，他不會放棄。

納德茲丁呼籲支持者，就算在受到高度管控的政治體制下遭遇看似無法改變的挫折，也要繼續保持信心。