獲92%選票 亞塞拜然總統5連霸…選舉遭批不自由公正

亞塞拜然總統阿利耶夫7日在漢肯迪投票所投票， 他的家人在後站立。（美聯社）

亞塞拜然官方結果顯示，總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在7日的選舉中贏得連續第5個任期。這是亞塞拜然去年歷史性戰勝亞美尼亞分裂分子後，外界普遍預料的結果。

中央社引述法新社報導，統計結果顯示，在幾乎所有選區都公布開票結果後，阿利耶夫以92%的得票率勝選。這次的投票 是在鎮壓獨立媒體期間進行，且沒有真正的反對派參與選舉。

中央選舉委員會主席巴那霍夫（Mazahir Panahov）說：「亞塞拜然人民已經選出阿利耶夫為總統。」他還說，這次的投票率是76%。

阿利耶夫的軍隊去年9月從控制納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）數十年的亞美尼亞分離主義分子手中奪回該地區，讓他在國內備受愛戴。

亞塞拜然的主要在野黨抵制了這次投票。反對派領袖、民族陣線（National Front）黨魁克瑞里（Ali Kerimli）稱這次選舉是「模仿民主」。

他說：「這個國家不具備舉行自由公正選舉的條件，集會自由受限，媒體面臨政府壓力，政治異議遭打壓。」

其他6位總統候選人默默無聞，且自從阿利耶夫去年12月宣布提前1年舉行大選以來，這些候選人一直忙於吹捧阿利耶夫，稱讚他是偉大的政治家和總司令，沒有人批評他的統治。

阿利耶夫通常在選舉可獲得85%以上的選票，但是人權團體說，這些選舉既不自由也不公正。

率領歐洲安全與合作組織（OSCE）代表團觀察選舉的傑拉西莫夫（Artur Gerasymov）指出，阿利耶夫未面臨強勁挑戰，使得選舉缺乏真正的多元性。