我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭預算先行奏效？ 參院向前一步

紐約女在街上哭找不到工作 影片逾2300萬點閱

便便請帶走…爬聖母峰有新規 登山客必須把糞便帶下山

編譯徐榆涵／即時報導
尼泊爾地方政府祭出新規，未來登山客必須把自己的糞便從聖母峰帶下山，拿到基地營處理。（美聯社）
尼泊爾地方政府祭出新規，未來登山客必須把自己的糞便從聖母峰帶下山，拿到基地營處理。（美聯社）

世界第一高峰聖母峰是許多登山冒險家一生中的夢想與目標，但人潮愈來愈多，高山垃圾汙染問題也愈加嚴重。尼泊爾地方政府祭出新規，未來登山客必須把自己的糞便帶下山，拿到基地營處理。

BBC報導，行政區涵蓋聖母峰大部分地區的帕桑拉姆（Pasang Lhamu）自治市主席明馬雪巴（Mingma Sherpa）說：「我們的山開始發臭了。我們收到投訴，在岩石上看到人類糞便，一些登山者患病。這是不可接受的，有損我們的形象。」

根據新規，攀登聖母峰和附近洛子峰的登山客必須在基地營購買專用袋，在山上大號後將自己的糞便裝入，下山時帶回基地營接受檢查。

每逢登山季時，登山客通常會待在基地營一段時間適應高海拔，基地營有單獨的帳篷作為簡易廁所，裡頭埋了桶子可盛裝排泄物。但登山客出發攀登聖母峰後，就沒有這樣的設施，因此多數登山者傾向挖個洞就地解決，但爬到一定高度後，不是每個地點都有足夠的雪層能挖洞，這種情況下就只能使用「露天廁所」。

根據薩加瑪塔污染物監督委員會（SPCC）估算，聖母峰第一營地與靠近山巔的第四營地之間，約有3噸的人類排泄物。

SPCC主席奇林（Chhiring Sherpa）指出，「據信（排泄物）有一半在南坳（South Col），也被稱為四號營地。那邊幾乎沒什麼冰雪，所以你可以在周圍看到糞便。」

奇林說，平均而言，一名登山者每天會產生250公克的排泄物，而他們通常會在較高處的營地花上大約2周時間嘗試登頂，「以此為計算基礎，我們打算給他們2個袋子，每一個能讓他們使用5到6次。」

上一則

內唐亞胡斥哈瑪斯協議停火癡心妄想 美未放棄希望

下一則

開戰後首次接受西方記者專訪 普亭：沒興趣入侵波蘭或拉脫維亞

延伸閱讀

洛縣華女雪山失蹤3天 只找到車 引擎蓋寫著「平安」

洛縣華女雪山失蹤3天 只找到車 引擎蓋寫著「平安」
暴雪天獨自登山 華女失聯 搜救無果

暴雪天獨自登山 華女失聯 搜救無果
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
鬆手就沒命 日攝影師暴風中力抗「聖母峰垂直山壁」影片曝光

鬆手就沒命 日攝影師暴風中力抗「聖母峰垂直山壁」影片曝光

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55
英國國王查理三世。（路透）

退休年齡才登基…英王查理三世罹癌 衛報：引人質疑其未來角色

2024-02-06 05:23
日本東京羽田機場1月2日發生日航、海上保安廳飛機撞擊事故。圖為當天在該機場的日航員工等人。（美聯社）

羽田撞機後300人擠會議室 救援醫師見乘客只做2事吃驚：出奇冷靜

2024-02-03 04:00

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
青龍年4生肖大起大落 除夕圍爐前「做1事」轉運發財

青龍年4生肖大起大落 除夕圍爐前「做1事」轉運發財
華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家