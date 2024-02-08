便便請帶走…爬聖母峰有新規 登山客必須把糞便帶下山

尼泊爾地方政府祭出新規，未來登山客必須把自己的糞便從聖母峰帶下山，拿到基地營處理。（美聯社）

世界第一高峰聖母峰是許多登山冒險家一生中的夢想與目標，但人潮愈來愈多，高山垃圾汙染問題也愈加嚴重。尼泊爾地方政府祭出新規，未來登山客必須把自己的糞便帶下山，拿到基地營處理。

BBC報導，行政區涵蓋聖母峰大部分地區的帕桑拉姆（Pasang Lhamu）自治市主席明馬雪巴（Mingma Sherpa）說：「我們的山開始發臭了。我們收到投訴，在岩石上看到人類糞便，一些登山者患病。這是不可接受的，有損我們的形象。」

根據新規，攀登聖母峰和附近洛子峰的登山客必須在基地營購買專用袋，在山上大號後將自己的糞便裝入，下山時帶回基地營接受檢查。

每逢登山季時，登山客通常會待在基地營一段時間適應高海拔，基地營有單獨的帳篷作為簡易廁所，裡頭埋了桶子可盛裝排泄物。但登山客出發攀登聖母峰後，就沒有這樣的設施，因此多數登山者傾向挖個洞就地解決，但爬到一定高度後，不是每個地點都有足夠的雪層能挖洞，這種情況下就只能使用「露天廁所」。

根據薩加瑪塔污染物監督委員會（SPCC）估算，聖母峰第一營地與靠近山巔的第四營地之間，約有3噸的人類排泄物。

SPCC主席奇林（Chhiring Sherpa）指出，「據信（排泄物）有一半在南坳（South Col），也被稱為四號營地。那邊幾乎沒什麼冰雪，所以你可以在周圍看到糞便。」

奇林說，平均而言，一名登山者每天會產生250公克的排泄物，而他們通常會在較高處的營地花上大約2周時間嘗試登頂，「以此為計算基礎，我們打算給他們2個袋子，每一個能讓他們使用5到6次。」