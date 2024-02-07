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持續4個月戰爭有望結束？哈瑪斯提3階段停火計畫 布林肯飛抵以色列

編譯高詣軒／即時報導
國務卿布林肯6日抵達以色列特拉維夫班古里昂國際機場。（美聯社）
國務卿布林肯6日抵達以色列特拉維夫班古里昂國際機場。（美聯社）

路透7日報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯已提議一項3階段停火計畫，各階段為期45天，內容包括哈瑪斯將釋放剩餘以色列人質，來換取巴勒斯坦囚犯獲釋；加薩走廊的重建工作也將展開，以軍則會完全撤出加薩，雙方也將交換死者遺體。該計畫可望讓持續4個月的加薩戰爭結束。

哈瑪斯的計畫旨在回應上周卡達、埃及的調停人員在美國與以色列支持下所做出的提案。力推以哈延長休兵的美國國務卿布林肯在和卡達、埃及的調停主管人員會面後，已經飛抵以色列。

路透檢視的文件草案顯示，根據哈瑪斯提議，第1階段的45天內將釋放人質中所有以色列婦女、未滿19歲的男性，以及長者和病人，換取以色列釋放在監的巴勒斯坦婦孺。哈瑪斯第2階段會釋放剩餘男性人質，並於第3階段交換遺體。最後階段結束後，哈瑪斯希望和以方達成結束戰爭的協議。

哈瑪斯在提案的附錄說，希望可有1,500名巴人囚犯獲釋，其中三分之一盼能從遭以色列判處終身監禁的巴人名單中選出。該項休戰也可望增加輸入加薩的食物等援助；目前加薩平民面臨飢餓和基本物資嚴重短缺。

哈瑪斯等加薩武裝分子去年10月7日突襲以色列南部，殺害1,200人並綁架253名人質。加薩衛生部則說，以軍襲擊加薩之下，至少已2萬7,585名巴人喪命。

加薩 哈瑪斯 以色列

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