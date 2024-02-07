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日本能登震災廢棄物 當地7年垃圾量

編譯中心／綜合6日電
日本石川地震災害廢棄物上看約244萬噸，約當地7年的垃圾總量。（歐新社）
日本石川地震災害廢棄物上看約244萬噸，約當地7年的垃圾總量。（歐新社）

日本石川縣政府6日估計，拆除因能登半島地震受損建築物等產生的災害廢棄物上看約244萬噸，相當約縣內7年的垃圾量。日媒換算，這個數字相當約灌滿2座東京巨蛋的水重。

朝日新聞報導，災害廢棄物目前集中放置在各地方的臨時存放場，石川縣政府將評估利用海運將廢棄物運到縣內或縣外的處理場，預計在2025年度末（2026年3月底前）處理完畢。

縣府以石川縣內5萬644棟全倒或半倒的建築物估計值為基礎，推算產生的災害廢棄物，其中包含家具、整理家中物品產出的垃圾等。

此外，縣府也估計石川縣全部19個市町中，有17個市町會產生災害廢棄物，全縣災害廢棄物推估達約244萬噸。

而重災區的輪島市、珠洲市、能登町、穴水町全倒或半倒的建築物初步估計總共達約3萬棟，這4個地區產生的災害廢棄物，上看約151萬噸，占全縣估計值的約6成。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣政府表示，截至5日下午2時止，石川縣內以能登地方為中心的地區，共有5萬2337棟房屋受損，7個市町總共約3萬8130戶持續停水。

另外，截至5日下午2時止，縣內共有240人罹難，其中15人疑為「災害關聯死」，另有1182人受到輕重傷，縣內540處避難所共有1萬3946人持續過著避難生活。

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