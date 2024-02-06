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曾救33名礦工 智利前總統度假墜機亡 全國哀悼3天

編譯中心／綜合6日電
智利前總統皮涅拉，於2024 年2月6日搭直升機失事喪生。（美聯社）
智利前總統皮涅拉，於2024 年2月6日搭直升機失事喪生。（美聯社）

據智利當地媒體報導，智利前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）6日在直升機墜機事故中身亡。該起事故發生在智利南部，造成一人死亡、三人受傷，其中三人已「被急救人員發現」，其後證實死者為74歲的皮涅拉。

綜合媒體報導，皮涅拉當天正與家人在一處湖邊度假。墜機事故發生在當地下午3時左右，當地正在降雨，能見度較低，皮涅拉搭乘的直升機在飛越湖面時墜入湖中。智利國家救災機構SENAPRAD證實，南部城鎮Lago Ranco發生直升機墜毀事故，造成1人死亡、3人受傷，政府其後證實死者為前總統皮涅拉。

智利內政部長杜哈（Carolina Toha）稱，救援人員已找到皮涅拉的遺體，智利總統博里奇（Gabriel Boric）宣布全國哀悼3天。

皮涅拉曾於2010至2014年，及2018至2022年擔任智利兩屆總統，其成就之一是2010年成功營救33名被困至少70天的礦工，引起全球轟動。

皮涅拉是著名中間派政治家的兒子，也是畢業於哈佛大學的經濟學家，他在上世紀80年代透過向智利引入信用卡而發家致富。他的投資遍及航空公司、足球隊 、電視台等。截至2024 年，他在富比世全球富豪榜排名第1176位，淨資產27億美元。

皮涅拉在首個總統任內，智利經濟快速增長、失業率急劇下降。於2018年到2022年期間，智利由於貧富不均爆發大規模抗議，政府執法被指侵犯人權，迫使最終承諾起草新憲法。

人們在智利聖地亞哥拉斯孔德斯社區前智利總統塞巴斯蒂安·皮涅拉的住宅入口處留下鮮花...
人們在智利聖地亞哥拉斯孔德斯社區前智利總統塞巴斯蒂安·皮涅拉的住宅入口處留下鮮花和象徵性的祭品。（歐新社）

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