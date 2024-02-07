以軍估仍有136名人質被俘 1/4已遇害

在以色列特拉維夫，抗議者日前要求以哈衝突能盡快達成人質協議。（路透）

以色列 軍方內部評估，被困在加薩的人質中有近四分之一已死亡。據「紐約時報」報導，以色列情報官員評估，目前仍被俘的136名人質中最少已有32人死亡，軍方已向確認死亡人質的家屬通報了消息。

去年10月7日哈馬斯對以色列南部的襲擊中，哈馬斯擄走240人，其中大約一半人質已獲釋，幾乎全是在去年11月臨時停火期間的人質換囚中獲釋。以色列四名軍方官員透露，未經證實的情報顯示還有最少20名人質可能已被殺害。這則消息可能加劇以色列國內的憤怒情緒。

此外，以哈衝突爆發以來，許多消費者因不滿以色列入侵加薩，出現對美國餐飲業的抵制行為。最新一家「苦主」是麥當勞 ，這家速食巨擘表示中東動盪使其銷售受創。

路透報導，麥當勞的「國際開發加盟市場」，去年第4季銷售僅成長0.7%，遠低於預期的5.5%。麥當勞執行長坎普辛斯基（Chris Kempczinski）5日在財報會議上表示，受影響最深的是中東地區以及穆斯林國家如印尼和馬來西亞等地的銷售。此外，在境內穆斯林比較多的國家（如法國），營收也受到衝擊。但麥當勞並未說明因抵制活動所損失的實際金額。

以哈衝突爆發後，已有多間美國大型餐飲業者反映生意受創。達美樂（Domino's）上個月說，馬來西亞當地顧客拒絕消費該品牌，認為其美國屬性等同對以色列的支持。

此外，星巴克（Starbucks）12月也在一份針對以哈衝突發表的聲明中提到，營業損失主因在於消費者受到了「誤導」。

麥當勞財務長伯登（Ian Borden）還說，「只要中東衝突一天未了，營業情況都不會有實際的改善」。

而伊朗支持的民兵5日則對美軍在敘利亞最大軍事基地發動無人機襲擊，造成至少六名美國支持的庫德族武裝戰士死亡，葉門「青年運動」也繼續襲擊紅海的美國和英國船隻。

曾在敘利亞與伊斯蘭國（IS）作戰的敘利亞民主力量（SDF）表示，他們在敘利亞東部代爾祖爾省奧馬爾油田的突擊隊學院5日凌晨遭到攻擊，6名庫德族武裝戰士死亡，另有18人受傷。

他們指出，伊朗支持的民兵從敘利亞政府軍控制地區發射自殺式無人機，對奧馬爾油田的突擊隊學院發動恐怖攻擊。

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）則前往埃及，試圖為以色列與哈瑪斯促成新的休戰協議並長久止戰。

據報導，布林肯5日在利雅德與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會談，接下來將在開羅會晤埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）。