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日本將修外國實習生計畫 一年起可換雇主

編譯黃淑玲／綜合外電
日本將修法，增加外國實習生轉換雇主的彈性。 （路透）
日本將修法，增加外國實習生轉換雇主的彈性。 （路透）

日本將改革外國實習生計畫，被雇為訓練人員的實習生，為同一雇主工作一到兩年後，可以轉換雇主。現行制度則是必須滿三年才能換工作。外國實習生在日本工作三年後，就能申請「特定技能」簽證，更有彈性地繼續留在日本工作。

自民黨的委員會周一接受了政府這項針對外國實習生計畫的最新提案。新訓練計畫指在培養外國人才學會運用日本技能，為日本國內人力短缺的產業工作。在這個計畫之下完成三年受訓、獲得工作所需技能的外國實習生，有資格申請「特定技能」簽證。

新制依行業類別不同，允許實習生在一年或兩年後轉換雇主。三年實習生訓練後若申請到技能等級更高的「特定技能」第二類簽證，可無特定期限地（依就職不斷更新）在日本工作，且能就帶家人一起居住日本。未來符合規定的條件後，可申請永久居留。

此案再經過一些官方核定程序後，目標在國會這個會期立法通過。

新案爭議點在實習生可轉換雇主的時間規定。部分國會議員擔心，如果很快就能轉換雇主，實習生一定離開鄉下轉往大城市，另外，有些行業只有一年時間的話，還不夠訓練出能勝任的人員。

新制提高對語言能力的要求。實習生如果要轉變雇主，日語要過關。若是申請「特定技能」簽證，還要新加考與行業有關的語言測驗。

日經亞洲指出，日本現行的外國實習生制度，一直被批評實習工作者的待遇很差，且欠缺監督管理。多年來已有許多實習生因為太辛苦逃跑。日本現在面對人力嚴重短缺，有壓力要改善對待外國工作者的方式。

日本 簽證

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