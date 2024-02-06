以色列直攻哈瑪斯大堡壘 布林肯將抵埃及促休戰

美國國務卿布林肯。（路透）

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）正為了解決中東危機而奔走，預定今天抵達埃及。他試圖為以色列 與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯 」（Hamas）促成新的休戰協議並長久止戰。

法新社報導，布林肯昨天在利雅德與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會談，接下來將在開羅會晤埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）。

自從以色列與哈瑪斯去年10月7日交戰以來，這已是布林肯第5度親自走訪中東。他接著還將前往以色列和卡達。

在以色列軍隊繼續在加薩走廊往南朝鄰近埃及的拉法巿（Rafah）推進之際，布林肯在外交上積極行動，帶來新的壓力。加薩走廊現有半數人口聚在拉法避難。

以色列去年10月7日遭哈瑪斯攻擊，隨後展開報復行動，矢言殲滅哈瑪斯，今早持續砲轟和突襲加薩。

巴勒斯坦人柯札（Mohamad Kozaat）有6名家人在以色列攻擊拉法時受傷，他說：「任何地方都不安全，任何地方，我們能去哪裡？」

加薩衛生部表示，在昨晚到今天的以色列襲擊中，至少99人喪命，多數是婦孺。

布林肯希望上月在巴黎洽談的休戰協議獲得更多支持，哈瑪斯和以色列都尚未簽署。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，布林肯與穆罕默德．沙爾曼談到「降低區域緊張的迫切需求」。

他們也談到「區域協調，以實現長久終結加薩危機」。

但以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）昨天說，以軍「會前往我們還沒打擊的地方…直到哈瑪斯最後的堡壘，也就是拉法」。

一名哈瑪斯消息人士透露，布林肯期望談妥的休戰協議提出休戰6週，讓哈瑪斯釋放人質，換取以色列釋放巴勒斯坦受刑人，並讓更多援助物資進入加薩。

但以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）說，以色列「不會接受」哈瑪斯的交換要求。內唐亞胡所屬的右翼「聯合黨」（Likud Party）引述他的話說，新協議的條款應與去年11月的協議類似，以色列人質和巴勒斯坦受刑人應以一定比例交換。

法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）昨天呼籲立即恢復以巴和談。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在電話中告訴內唐亞胡，「只有經過談判的兩國方案才能開啟中東衝突長期解決的可能性」。