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烏克蘭裔「日本小姐」認不倫戀 IG致歉並退還后冠

編譯徐榆涵／綜合5日電
第56屆日本小姐大賽冠軍、烏克蘭裔日本籍模特兒椎野卡洛琳娜，坦承當人小三，5日在IG發表聲明致歉並退還后冠。（取材自Instagram）
第56屆日本小姐大賽冠軍、烏克蘭裔日本籍模特兒椎野卡洛琳娜，坦承當人小三，5日在IG發表聲明致歉並退還后冠。（取材自Instagram）

近日被爆出不倫戀的第56屆日本小姐大賽冠軍、烏克蘭裔日本籍模特兒椎野卡洛琳娜（Karolina Saluk），坦承當人小三，5日在IG發表聲明致歉並退還后冠。

日媒「週刊文春」日前報導，椎野卡洛琳娜雙親都是烏克蘭人，父母離異後，媽媽與日本人再婚定居日本，去年取得日本國籍並參加第56屆日本小姐選美奪冠，近日卻被爆出26歲的椎野卡洛琳娜跟一名45歲已婚整形外科醫生交往三年，對方是已婚且有小孩的身分。

椎野卡洛琳一開始否認和對方交往，並表示沒有發生過關係，之後又說是在不知情的狀況下當小三，並不知道對方已婚身份，「日本小姐協會」也發聲明指出，椎野卡洛琳是被自稱單身的已婚男欺騙，不應該責怪她。

怎料，椎野卡洛琳經紀公司5日發表聲明，稱椎野卡洛琳以為對方已經離婚才會開始交往，但在交往過程中，發現到對方還是已婚身分，但仍選擇繼續交往，並表示椎野卡洛琳第一時間是因為「太害怕了」，所以不敢說出真相。

椎野卡洛琳也在IG發文，向外男醫師妻子、家人及其他相關人士道歉，和前幾天解釋的內容有些差異，她說「因為困惑和恐懼，不敢說出真相。」並表示已退還后冠，協會也已經接受，這次日本小姐冠軍以「空缺」處理。

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