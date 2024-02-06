東京警報級大雪 航空、鐵路延誤 路上「黑冰燒」釀災

東京大雪釀災，造成上百航班取消、JR列車延誤停駛，路上的交通事也暴增：圖為路人在日本東京積雪覆蓋的街道上行走。（歐新社）

日本 關東甲信地方5日發布大雪警報，這是4年以來的首次。NHK特別提出下雪的危險，「第一個危險就是道路結冰，尤其是剛下雪的路面，此時柏油路被薄薄的透明冰層覆蓋，俗稱「黑冰燒」，路面失去摩擦力，變得非常的滑，行人走路滑倒，車輛極易打滑。埼玉縣傳出20起滑倒事故，求救電話幾乎接不完。

日本首都圈降下大雪的高峰期可能出現在5日晚間，到6日早晨減緩，但交通依舊受到影響。6日白天仍可能出現降雪，但時間較短。推估截至6日傍晚的降雪量，關東山區為40公分、甲信地區30公分、關東平地15公分，東京23區則有8公分。

媒體建議，民眾雪中行走，最好做法是學企鵝走路小步伐挪動會更加安全。行走最好選擇背包、空出兩手，步伐不要太大，確保每一步確實踩在地上。雖然天氣寒冷，但雙手插在口袋裡，或是拿著手機邊走邊看都非常危險，最好是兩手都空出來，以防萬一。

東京消防廳指出，截至5日晚間9時，有40人在路上滑倒，緊急送往醫院，所幸沒有人受重傷。受傷者年齡最小4歲、最高92歲，幼童與長者在積雪道路上行走應特別注意。

另據中時新聞網報導，目前埼玉縣已傳出20起滑倒事故， 110電話幾乎接不完。秩父市往大瀧市的140號國道發生交通堵塞，多輛卡車與公路客車被困在雪中，還發生了車輛追撞事故。一輛卡車在縣道上打滑，無法爬上山坡。交警建議改用冬季輪胎並加掛雪鏈才較安全。

此外，羽田機場多數航班已取消，其中日本航空(JAL)取消了68個航班，而全日空航空(ANA)也取消34個航班。部分高速巴士暫停。JR東日本宣布東京與山梨、長野方向的特急列車停止運行，JR東海道新幹線出現誤點。日本各鐵路公司表示，受到降雪狀況影響，部分列車恐出現大幅延誤與停駛，民眾須隨時注意列車運行狀況。